Il giovane rapper Rondodasosa torna al centro delle cronache e, stando a quanto riportato da Repubblica, non per i motivi più nobili. Sembra infatti che Rondo si sia sentito a sua volta parte del grande fenomeno GTA VI, videogioco appena sbarcato sul mercato lo scorso 19 novembre, trasformando però le strade di Milano nel set reale di una missione degna della celebre saga di Rockstar Games. Più o meno!

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Rondodasosa denunciato per guida senza patente a Milano

Secondo quanto ricostruito finora dalle forze dell’ordine, l’episodio che potrebbe costare nuovi grattacapi giudiziari a Mattia Barbieri – questo il vero nome del trapper ventiquattrenne – si sarebbe consumato intorno alle ore 16 di lunedì 23 novembre nella zona di Dergano, a Milano. All’origine di tutto ci sarebbe una segnalazione giunta alla Polizia Locale per una Jeep Grand Cherokee lasciata in sosta davanti a un passo carraio tra via Besozzi e via Guicciardi. Il suo SUV, tra l’altro, è difficile da non notare, complici la stazza e la targa personalizzata lituana con la scritta «RoNDo».

Proprio mentre gli agenti attendevano l’arrivo del carro attrezzi per procedere alla rimozione del mezzo, il cantante avrebbe raggiunto la vettura. Da quel momento, stando alla versione iniziale riferita dai vigili, la scena avrebbe preso una piega da “inseguimento digitale”: invitato a esibire i documenti, il giovane si sarebbe prima opposto al controllo, per poi salire nell’abitacolo e spostare l’auto nonostante la presenza della pattuglia. Alla seconda richiesta di fornire la carta d’identità, il ventiquattrenne si sarebbe nuovamente rifiutato. A questo punto sarebbe sceso dal veicolo tentando una fuga a piedi lungo il quartiere.

La fuga di Rondo, finita male

La sua corsa però sarebbe durata solo poche decine di metri. Poco dopo, infatti, le forze dell’ordine sarebbero riuscite a bloccarlo.

A differenza del videogioco, dove basta seminare le volanti per far sparire le stelle di ricerca, il bilancio reale per l’artista si preannuncia decisamente più serio, anche se dobbiamo ricordare sempre il principio della presunzione di innocenza in attesa degli eventuali sviluppi nelle sedi competenti. Per Rondodasosa sarebbe infatti scattata una denuncia a piede libero con l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ma non finisce qui. Il rapper dovrebbe teoricamente rispondere, a quanto pare, di una serie di pesanti contestazioni al Codice della Strada, tra cui la guida senza patente. Pare, in base alle prime ricostruzioni, che il documento non sarebbe mai stato conseguito. Infine, gli inquirenti gli avrebbero notificato una formale diffida dal pubblicare o utilizzare foto e video che lo stesso avrebbe girato con il telefono durante le concitate fasi del diverbio con gli agenti.

E in queste situazioni, purtroppo, non si può premere il tasto restart!

Credits immagine di copertina: Ufficio Stampa Warner Music Italy