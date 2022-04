Lulù Selassiè: album di debutto in arrivo per la Princess del GF Vip 6? Nel frattempo le fan chiedono un duetto con un artista di Amici, ecco quale!

Lulù Selassiè un singolo in arrivo?

Durante la partecipazione al GF Vip 6, Lulù Selassiè ha più volte sottolineato la sua passione per la musica e il suo sogno di diventare cantante, venendo notata anche dalla star americana Cardi B (che ha “retweettato” una sua foto) e da Guè Pequeno.

Durante una diretta su Instagram, sua sorella Clarissa, la più piccola delle tre Principesse, si è lasciata sfuggire che entrambe hanno progetti musicali pronti a diventare realtà.

Mentre per lei si tratterebbe di un singolo in uscita prima dell’estate, Lulù avrebbe già pronto un album.

E intanto le fatine (le sue fan) si scatenano sui social sognando un duetto con LDA che ha già annunciato il suo primo album (leggi qui)…

Lei ti adora non ho certezze ma neanche dubbi perché ama i cantanti e i napoletani se poi sono cantanti napoletani ancora meglio #albumLDA pic.twitter.com/5gAr7pxOUb — MammaATempoPienoDiLulú🧚🏽‍♀️ (@sonounafatina_) April 29, 2022

Le soddisfazioni professionali riusciranno a compensare, almeno in parte, le delusioni amorose? Per chi non lo sapesse, Lulù Selassiè, durante il reality, ha conosciuto e si è innamorata del nuotatore Manuel Bortuzzo (anche lui tra i concorrenti). Pochi giorni fa lui ha pubblicato un comunicato Ansa in una Instagram Story per annunciare la fine della loro relazione. Pare che la principessa, fino a quel momento, non ne sapesse nulla “ufficialmente”.

E così mentre noi poveri “NIP” ci lasciamo al massimo a mezzo Facebook, c’è chi fa partire addirittura un comunicato Ansa.