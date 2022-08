Loredana Bertè non tramonta mai... virale su TikTok il video di una fan che scoppia a piangere dopo averla incontrata (VIDEO)

Ci sono artisti che diventano delle vere e proprie icone per il pubblico, dei simboli intramontabili che attraversano le generazioni e riescono ad entrare con le loro canzoni nelle playlist anche dei più giovani e sulle loro piattaforme… come è successo a Loredana Bertè diventata virale in un video su TikTok.

Il motivo? Un incontro su con una fan che è scoppiata a piangere dall’emozione nel ritrovarsi davanti la tigre rock della musica italiana. Il tutto è avvenuto nella tratta Milano-Pescara del Frecciarossa.

Loredana, attualmente impegnata nella promozione del singolo Mare malinconia con Franco126 era diretta a Roseto degli Abruzzi dove, il 4 luglio, ha tenuto la prima data del suo tour estivo. La cantante ha ordinato tramite la propria manager un toast al bar del treno ma, per assenza di un coltello, non vi era la possibilità di tagliarlo in due. Per scusarsi dell’inconveniente la responsabile del bar si reca in carrozza per offrire da bere alla cliente inconsapevole che sta per incontrare la sua cantante preferita.

È stata proprio Loredana Bertè a filmare l’accaduto e spiegarlo con un video su TikTok…

“Purtroppo il treno, oltre ad essere in ritardo di 30 minuti, non era dotato né di coltelli per tagliare il mio enorme toast a metà, né di piatti, né di sacchetti per trasportarlo. Dopo qualche minuto, la responsabile del bar, di sua iniziativa, passa dalla nostra carrozza per offrirci da bere, scusandosi di tutti i disservizi e trova me! Quando mi ha vista per poco non sviene: quando il karma ti ripaga all’istante“.

La ragazza non è riuscita a smettere di piangere per tutto il tempo dell’incontro scusandosi con la cantante…

“Questa è una mia carissima ammiratrice. Sta tremando perché non sapeva di incontrarmi. Mi dispiace perché è molto scossa. Adesso stai vicino a me, basta piangere. C’è una fila pazzesca, adesso ci menano”.

Qui a seguire il video che ha quasi raggiunto quota 600.000 visualizzazioni su TikTok.