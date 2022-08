L’ex fidanzata di Blanco, Giulia Lisioli, dice no ad Alfonso Signorini e al Grande fratello Vip

Alfonso Signorini, direttore di Chi e presentatore da diversi anni del Grande Fratello Vip ci ha provato ma a questo giro gli è andata male. L’ex fidanzata di Blanco, Giulia Lisioli, diventata nei mesi popolarissima, ha infatti rifiutato la sua proposta, molto allettante anche economicamente, di entrare nella casa più spiata d’Italia.

La storia di Giulia è nota a tanti. Ha conosciuto Blanco, Riccardo per lei, quando non era ancora famoso tra i banchi di scuola. La loro relazione è durata per diversi anni e il cantautore, oltre ad averle dedicato il brano Afrodite contenuto in Blu celeste, durante la finale di Sanremo è corso ad abbracciare in platea lei, oltre che i suoi genitori.

Purtroppo la storia è finita nel peggiore dei modi con Giulia che ha scoperto dai social il tradimento del ragazzo con quella che è diventata poi la sua nuova fidanzata, Martina Valdes. Il dolore per questo momento, raccontato anche sui social, ha spinto molte persone, sopratutto ragazze, a solidarizzare con Giulia Lisioli che, in poco tempo ha guadagnato tantissimi followers.

Essendo la fidanzata tradita del giovane artista del momento, come è purtroppo normale che sia, Giulia è stata tampinata per mesi da fotografi e giornalisti e per questo ha accettato di rilasciare alcune interviste per spiegare in maniera chiara e definitiva la sofferenza e il momento difficile che ha vissuto, sopratutto a causa dell’eco mediatico di quanto avvenuto.

Ora la 23enne ha svelato che le sono state fatte delle proposte molto importanti. Per esempio in un programma ambientato in una casa di TikToker e, per quel che riguarda i programmi con eco nazionale di grande gittata, i due reality di punta di Canale 5: Il Grande fratello Vip e L’Isola dei Famosi.

Giulia ha declinato entrambe le offerte rinunciando, diciamolo, oltre che alla grande popolarità, a parecchi soldi. Come lei stessa ha spiegato non è che le proposte non le interessavano ma proprio non appartengono al suo stile di vita. Insomma, la televisione, almeno in questi termini, non è uno dei suoi obiettivi.

Noi non possiamo che fare i nostro complimenti a Giulia Lisioli per aver saputo dire di no a proposte così allettanti dove sarebbe stata solo “l’ex fidanzata tradita di…“. Non è cosa da tutti, in molti ricorderanno per esempio la presunta (Irama non ha mai confermato ne smentito fosse realmente lei) “ragazza con il cuore di latta” del celebre brano presentato a Sanremo dal cantautore, poi vincitrice del Grande Fratello di Barbara D’Urso (ne parlammo qui).