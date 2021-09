Blanco: “Afrodite” testo e visual video

Blanco “Afrodite” testo e video.

Dodicesima traccia dell’album di debutto dell’artista, Blu celeste. Qui a seguire testo e visual video.

BLANCO Afrodite TESTO E VIDEO

Prodotto da: Illmatic Film Group

Executive producer: Jacopo Pica

Regia e montaggio: Simone Peluso

Foto: Manuel Grazia

Uccidere un’emozione

Farla bruciare sotto il sole

Soffocarla con le droghe

In un bagno di alcol

Col profumo dell’estate

Le festine sulle barche

Sotto un mare calmo

Dritto come l’asfalto

Il cielo no non ha lentiggini stanotte

La luna invece sta attaccata alle finestre

Le mie pupille si ritirano nel buio

Io mi ritiro in questo buco sono solo

Anche se giro come fossi un vagabondo

E mi sento come un pozzo senza fondo

Cercando qualcosa di nuovo

Che mi riempia questo vuoto

Come ricordo la prima volta,

La prima volta da innamorato

Quel sapore non l’ho mai provato

Tu sei qualcosa che non c’è mai stato

Ti ho sognato,

Afrodite, tu sei qualcosa che non c’è mai stato

Riposa,

Che se l’ansia è prepotente,

Riprova

Aumentami le endorfine

Fammi stanotte più felice

Dammi un motivo tu per vivere

Una ragione in più per vivere

Che mi riempia questo vuoto

Come ricordo la prima volta,

La prima volta da innamorato

Quel sapore non l’ho mai provato

Tu sei qualcosa che non c’è mai stato

Ti ho sognato,

Afrodite,

tu sei qualcosa che non c’è mai stato

Tu sei qualcosa che non c’è mai stato

Quando hai chiamato ho corso

Son venuto di corsa

Siamo a piedi nudi

Sopra i fili spinati

Non ti ho chiesto per cosa

Senza volere cose

Sono venuto da solo

Senza cercarti

Uccidere un’emozione

Farla bruciare sotto il sole

Soffocarla con le droghe

In un bagno di alcol

Col profumo dell’estate

Le festine sulle barche

Sotto un mare calmo

Dritto come l’asfalto