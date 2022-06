Fedez: ecco perché a Chiara Ferragni non piace La dolce vita

Lo scorso 3 giugno Fedez, Mara Sattei e Tananai hanno ufficialmente aperto la stagione estiva pubblicando il loro singolo tormentone, La Dolce Vita. La canzone ha tutti gli elementi per sfondare in radio ed accompagnarci, proprio come era successo per Mille lo scorso anno: un ritmo trascinante, un groove dal sapore anni ’60, e tanta spensieratezza.

La canzone ha già iniziato a macinare streaming e passaggi radiofonici ma, udite udite, potrebbe non essere esattamente il pezzo preferito di Chiara Ferragni. Già, perché anche se abbiamo visto l’influencer cantare a squarciagola la canzone nelle Stories con il piccolo Leone la Ferragni ha, a quanto pare, dei gusti un pochino diversi.

Perché a Chiara Ferragni non piace La Dolce Vita: Fedez spiega il motivo

Non preoccupatevi, non è che la Ferragni trova il pezzo orribile. C’è tuttavia un dettaglio della canzone che non le piace, ma è qualcosa che succede abbastanza spesso con altre canzoni. A svelarci questo piccolo dettaglio è stato Fedez in persona, in occasione di un’intervista concessa ai microfoni di Radio Deejay. Da Linus, Fedez ha commentato:

Eravamo in studio e dicevamo “Come lo chiamiamo?”. Perché la dolce vita non è nella canzone. Abbiamo pensato di chiamarlo “La vita senza amore”, ma era di una tristezza… Chiamo mia moglie e mi dice “Odio tremendamente le canzoni che non hanno la parte di testo nel titolo”. Allora Tananai si alza e dice “Ce l’ho, chiamiamola pezzetto”. Poi abbiamo pensato che a quel punto qualunque cosa fosse meglio di “Pezzetto”, quindi andava bene “La dolce vita”…

Chiara Ferragni, tra l’altro, era presente proprio ieri sera ad una sorta di party a sorpresa che Fedez, Tananai e Mara Sattei hanno organizzato a Milano e nel corso del quale hanno cantato dal vivo il singolo per i fortunati fan presenti. Alla fine, nonostante questo piccolo e insignificante dettaglio, sembra comunque che la Chiara Ferragni apprezzi la canzone. O forse fa orecchie da mercante per fare felice il suo adorato maritino.