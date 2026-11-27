Ema Stokholma si è pentita dei suoi tatuaggi, e per uno di quelli che ha cominciato a cancellare tira in ballo Gemitaiz, il rapper che all’epoca era il suo fidanzato. Lo ha raccontato a Gianluca Gazzoli nella puntata di Passa dal BSMT uscita giovedì 26 novembre.

La storia è saltata fuori quando Gazzoli le ha chiesto con quale criterio avesse scelto i disegni da eliminare per primi. La Stokholma è partita dal più brutto: “Tipo forse questa, che era una donna appesa a testa in giù con dei pugnali nelle cosce.”

A proporglielo era stato il fidanzato di allora: “Colpa di Gemitaiz posso dire, perché eravamo fidanzati all’epoca e lui mi fa: tiè, guarda che bello ‘sto disegno, perché non te lo fai? E io: ma sì, che bella idea.”

È quel “ma sì” che mi piace. Io con quella leggerezza ordino le olive ascolane.

Ema Stokholma e i tatuaggi: “Toglierli fa male cane”

Già nel 2022 la dj e conduttrice aveva detto di essersi pentita dei tatuaggi. A Gazzoli ha confidato che li vorrebbe togliere tutti e che aspetta qualcuno che inventi una pillola capace di cancellarli, perché le sedute fanno troppo male.

Il pentimento le è arrivato davanti allo specchio: “Quando vi dicono ‘te ne pentirai’, è vero. È vera ‘sta cosa, te ne pentirai. Mi sono svegliata, sono andata in bagno per farmi la doccia, mi spoglio, mi vedo allo specchio e dico: ma cosa ho fatto?”

“E me ne sono pentita amaramente, solo che toglierli fa male cane, quindi adesso ho questi tatuaggi tipo a metà.” Per l’estate ha fermato le sedute, perché i tatuaggi trattati vanno poi curati. Sul tatuaggio della pancia ha fatto una seduta che non intende ripetere, e andare avanti non è più la sua priorità.

Quanto ai tatuaggi con un significato particolare, per la conduttrice il ricordo di una persona o di un periodo ce l’hai già nella testa: “Non è vero che devi tatuarti, mica siamo in Memento, il film.”

Ai più giovani la conduttrice ha lasciato un suggerimento molto pratico: “Pensateci bene, fateli nella schiena. Cioè, io sono tatuata nella schiena ma non lo so, perché non li vedi.”

Gemitaiz, se quel disegno ti piaceva tanto, c’erano pure le cornici.

Musica leggerissima è la rubrica di All Music Italia all’insegna della leggerezza: gossip, curiosità e dietro le quinte della musica italiana.

Foto di Ferdinando Traversa, Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0, ritagliata