Elodie sul palco ad Anna Pettinelli: "Sei sempre aggressiva con me..." poi il chiarimento e "Niente canzoni d'amore"

Venerdì 1 luglio Elodie è stata tra gli ospiti del RDS Summer Festival al Porto Turistico di Ostia. Un video della serata, che mostra un momento di piccola tensione tra la cantante e la presentatrice Anna Pettinelli è diventato virale sui social, TikTok in primis.

Ecco quanto accaduto nella serata…

Cosa è successo tra Elodie e Anna Pettinelli?

Succede che Elodie termina la sua esibizione ma i fan non vogliono che abbandoni il palco e cominciano a chiederle in coro di fare un’ultima canzone. La cantante non ha esitato nell’accontentarli: “Ne canto un’altra, decidete voi quale…“. Il pubblico ha quindi richiesto una canzone tra le più apprezzate dell’ultimo album di Elodie, Niente canzoni d’amore, canzone che in realtà è una cover di un pezzo del suo ex, Marracash, con Federica Abbate.

La Pettinelli è quindi intervenuta: “Che vuoi cantare? Cosa vogliono? Io non ho capito niente”, ha detto usando un tono simile a quello che ha ad Amici con gli allievi. Elodie ha prontamente risposto: “Anna, però tu sei sempre aggressiva con me. Sempre aggressiva, un attimo per capì, no?”.

La conduttrice ha quindi risposto affermando “Un attimo che capisce”. A quel punto Elodie, sfilando per il palco ha terminato il confronto, prima di cantare Niente canzoni d’amore con “Amò, posso parlà romano qua”.

Come dicevamo il video del confronto tra le due è diventato virale al punto da spingere Anna Pettinelli a metterci una pezza sopra con una storia su Instagram in cui fa sentire un vocale di Elodie:

“Annarè, come fanno a non capire che semo due romane veraci che se vonno bene? Dimmelo te!”,

Nessuna lite quindi anche se, a vedere dal video che segue, le punzecchiature tra le due appaiono sii ironiche, ma anche abbastanza realistiche sul momento.