Il GialappaShow mette la musica in prima serata ogni lunedì alle 21.30 su TV8, in simulcast su Sky e in streaming su NOW, con le cover dei Neri per Caso, nel cast del programma dal 2023, e con i cantanti ospiti.

Lo show è di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band e ha il Mago Forest alla conduzione, con un co-conduttore diverso a ogni puntata: da Simona Ventura a Bianca Balti, fino a Malika Ayane il 2 novembre.

GialappaShow del 2 novembre: Malika Ayane canta Hotel California , Raphael Gualazzi sul palco con i Neri per Caso

Malika Ayane affianca il Mago Forest alla conduzione della terza puntata, in prima visione assoluta lunedì 2 novembre, e canta Hotel California con un tenore alquanto particolare, interpretato da Alessandro Betti.

Sul palco arriva anche Raphael Gualazzi, insieme ai Neri per Caso e a Martino Vercesi, per una rilettura di I Heard It Through the Grapevine contaminata dalle sonorità di Oye Como Va e Baila Morena.

Giovanni Vernia, nei panni di Terzultimo, porta le sue incursioni musicali. Tra i momenti della serata c’è anche l’apparizione di Stefano De Martino, interpretato da Gigi, con il corpo di ballo sulle note di Cacao Meravigliao.

Il resto della puntata comprende il debutto di Casa Piersilvi, la nuova fiction ambientata nella storica Casa Vianello, e gli ospiti Lucia Ocone e Francesco Paolantoni.

GialappaShow del 26 ottobre: i Neri per Caso rileggono U2, Lenny Kravitz e Harry Styles

Nella seconda puntata, con Bianca Balti al debutto come co-conduttrice accanto al Mago Forest, i Neri per Caso hanno reinterpretato, insieme al polistrumentista Carlo Poddighe, Pride (In the Name of Love) degli U2, Fly Away di Lenny Kravitz e Music For a Sushi Restaurant di Harry Styles.

Sayf ha portato Svalutation di Adriano Celentano, mentre Jaynital, il cantante di reggaeton interpretato da Max Angioni, si è esibito con un gruppo di ballerini. In chiusura è arrivata una band K-pop inedita, con Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Gigi e Ross e Giovanni Vernia.

GialappaShow del 19 ottobre: Simona Ventura apre la stagione, Francesco Gabbani incontra il suo imitatore

Nella prima puntata Simona Ventura ha aperto la stagione accanto al Mago Forest. Francesco Gabbani si è trovato faccia a faccia con Ross, che lo imita come cantante e giudice di X Factor. Giovanni Vernia ha presentato Terzultimo, cantante di successo ossessionato dagli ultimi.