Biondo è tra i quattordici concorrenti della seconda stagione di The Traitors Italia, il reality di Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi e disponibile dal 6 novembre. Il cantante di Amici 17 è in libreria dal 20 ottobre con Sette vite non bastano, primo romanzo uscito per Rizzoli e scritto insieme ad Anna Dvalishvili.

The Traitors Italia 2 ha sei puntate: le prime tre sono uscite venerdì, altre due arrivano il 13 novembre e il finale il 20 novembre. Nel cast, insieme a Biondo, ci sono fra gli altri Lorella Cuccarini, Giulia Salemi, Francesca Barra, Giorgia Palmas e Filippo Magnini.

Sette vite non bastano, il primo romanzo di Biondo uscito per Rizzoli

Il protagonista di Sette vite non bastano è Leo, sedicenne romano che frequenta una scuola alberghiera, sogna di fare lo chef e pubblica canzoni su YouTube finché un brano sull’amore non ricambiato lo rende famoso. A Vanity Fair Biondo ha definito il romanzo quasi autobiografico.

In copertina del romanzo c’è la frase “quando per diventare chi sei devi lasciare andare chi eri”. Il romanzo arriva dopo Non solo ego, il libro che Biondo aveva pubblicato con Mondadori nel 2021.

Chi è Biondo, il concorrente di The Traitors Italia uscito da Amici 17

Biondo, all’anagrafe Simone Baldasseroni, è un cantante romano che nella settima puntata del serale di Amici 17 ha perso la sfida diretta con Einar. Il ruolo di Rigel in Fabbricante di lacrime, film del 2024 tratto dal romanzo di Erin Doom, è il suo primo da protagonista e lo ha reso famoso a livello internazionale.

L’ultimo album di Biondo è Cattive abitudini, uscito l’8 settembre 2023. Fra i singoli pubblicati dopo il disco c’è Un’altra notte, pubblicato con giamba il 3 maggio 2024.

Dal 2020 Biondo è attivo anche nell’alta moda come modello e brand ambassador, con collaborazioni per Fendi, Cartier, Valentino, Dior, Prada, Armani e Bulgari.

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Foto: Instagram di Biondo