Biondo, dal “Fabbricante di Lacrime” al nuovo singolo “Un’altra notte” insieme a giamba

Venerdì 3 maggio esce “Un’altra notte”, il nuovo singolo del cantante, modello ed attore Biondo in compagnia di un giovane talento argentino di adozione romana giamba. Per Biondo, il singolo arriva dopo il grande successo riscosso con il film “Fabbricante di Lacrime” uscito su Netflix e che ha debuttato al vertice delle classifiche globali.

BIONDO E GIAMBA, “UN’ALTRA NOTTE”

Attraverso l’unione di elementi melodici e ritmici che creano un’atmosfera intima, “Un’altra notte” rappresenta una fusione di emozioni e musica, dove nostalgia, la voglia di riavvicinarsi, il voler andare avanti e lasciarsi il passato alle spalle si scontrano.

Sul brano, giamba racconta: «Ho iniziato a scrivere “Un’altra notte” verso la fine dell’estate scorsa, in un momento di grande riflessione personale». Poi, aggiunge: «Conoscendo Simone (Biondo), ho subito pensato che la sua voce e il suo stile unico potessero dare al pezzo la dimensione che cercavo. La sua pronta adesione e la rapidità con cui abbiamo completato il brano confermano quanto sia stata naturale la nostra collaborazione».

Il tema principale è un amore perduto che viene raccontato attraverso due visioni contrastanti, creando un dualismo: da una parte c’è un forte desiderio di riavvicinamento, mentre dall’altra il processo di accettazione e superamento del passato.

Infatti, con “Un’altra notte”, i due artisti rappresentano un dialogo aperto tra le due anime – differenti ma necessarie – che caratterizzano ogni singola persona, creando una contrapposizione anche musicale grazie all’utilizzo di synth e contrasti sonori.

Il messaggio del brano è chiaro: Biondo e giamba ci invitano a riflettere sul potere che ha il tempo di guarire e riaprire le nostre vecchie ferite e sull’importanza di affrontare e accettare la complessità dei rapporti interpersonali, soprattutto in una storia d’amore.

BIONDO E GIAMBA UN’ALTRA NOTTE TESTO

Ricordo ancora quella volta insieme

Il tuo rossetto sopra il mio bicchiere

Ed avevamo appena fatto un mese

Ch’è già tanto per uno come me

Io ti avevo nella mente, quasi sempre

Quasi come se in realtà eri niente

E tu mi chiamavi sempre, solamente

Per abbattere il silenzio tra me e te

Ma se, ti canto una canzone giura che torni da me eh eh

Per vivere una notte insieme

Un’altra notte insieme

Un’altra notte insieme

Un’altra notte insieme

Un’altra notte io e te

Un’altra notte insieme

Un’altra notte insieme

Un’altra notte insieme

Un’altra notte io e te

Correre fino a stare male

Nel buio fino a scomparire

Un’altra notte insieme

Un’altra notte insieme

Un’altra notte

Un’altra notte io e te

Baby, il modo in cui parli mi fa ricordare di quanto sei crazy

Fanculo alle offese

Ma non sto tutta la notte insieme a te

Se il mio cuore non batte

E scusa se

Ogni tanto ripenso ancora a lei

E alle risate in metro

Ma se, ti canto una canzone giura che torni da me eh eh

Per vivere una notte insieme

Un’altra notte insieme

Un’altra notte insieme

Un’altra notte insieme

Un’altra notte io e te

Un’altra notte insieme

Un’altra notte insieme

Un’altra notte insieme

Un’altra notte io e te

Correre fino a stare male

Nel buio fino a scomparire

Un’altra notte insieme

Un’altra notte insieme

Un’altra notte

Un’altra notte io e te

Ma non sto tutta la notte insieme a te

Se il mio cuore non batte

E scusa se

Ogni tanto ripenso ancora a lei

E alle risate in metro

OH EO EO, Na Na Na

OH EO EO, Na Na Na

OH EO EO, Na Na Na

Un’altra notte, un’altra notte io e te