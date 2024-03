Biondo è il protagonista di “Fabbricante di lacrime”, il film tratto dal romanzo cult della genZ

Grande attesa per l’uscita su Netlifx di “Fabbricante di lacrime” adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo best seller del 2021 di Erin Doom che vedrà nel ruolo del protagonista maschile Biondo.

Il libro ha trovato il suo successo nella comunità dedicata ai libri, BookTok, ospitata su TikTok, con quasi 500.000 copie vendute nel solo 2022. il romanzo è risultato il più venduto dell’anno in Italia.

Tornando alla pellicola, così come il film, racconta la storia di Nica una ragazza di diciassette anni che vive in un orfanotrofio, Grave, in cui vengono raccontate molte storie. Tra queste c’è quella del fabbricante di lacrime, un misterioso artigiano dagli occhi azzurri, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano nel cuore degli uomini.

Quando arriva il giorno più felice della vita della ragazza, ovvero quando viene finalmente adottata, con lei viene preso anche un misterioso ragazzo che, per motivi a lei ignoti, la odia. Si tratta di Rigel interpretato dal cantante, ma da qualche anno anche attore, Biondo che per l’occasione si è tinto i capelli dal Biondo da cui prese il nome d’arte ad un nero corvino.

Nel film diretto da Alessandro Genovesi, Nica è invece interpretata da Caterina Ferioli. A seguire il teaser della pellicola.

Biondo dalla musica al cinema

Simone Baldasseroni in arte Biondo, classe 1998, è diventato famoso nel 2015 con il singolo “Quattro mura“, un successo che gli valsa la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel 2017/2018.

Ad oggi l’artista ha pubblicato quattro album (“Dejavu“, certificato con il disco d’oro, “Ego“, “3:33” e “Cattive abitudine“) e diversi singoli e collaborazioni (Emma Muscat, Aka 7even, Dandy Turner) e collaborato con grandi brand di successi: Bershka, Hugo Boss, Bulgari, Damiani, Hogan, Paco Rabanne, Pull & Bear, Ray Ban, Samsung, Superga, Swarovski, Tod’s, Tommy Hilfiger e Valentino.

Il debutto al cinema risale invece al 2019 con “Siamo solo piatti spaiati“, a cui hanno fatto seguito “È per il tuo bene” del 2020, “50 km all’ora” del 2024 oltre a partecipazioni in diverse serie tv.