Il tizio che ci ha ristrutturato casa, quando anni fa abbiamo comprato l’appartamento nel quale viviamo adesso, si è comportato come buona parte dei suoi colleghi: in apparenza bene, però, poi. Ci fidiamo, o dovremmo fidarci, di chi viene identificato come portatore di certe conoscenze, intese come competenze, che non ci appartengono. Vogliamo approfondire la conoscenza di un determinato artista e delle sue opere, chiediamo a un critico musicale. Una band che molto ho amato in un passato nel quale la musica era per me solo passione e non mestiere, i Butthole Surfers. Quando decidete chi seguire per approfondire un qualsiasi argomento, o per affidarvi a esso, fatelo scegliendo con attenzione.

Il tizio che ci ha ristrutturato casa, quando anni fa abbiamo comprato l’appartamento nel quale viviamo adesso, si è comportato come buona parte dei suoi colleghi: in apparenza bene, però, poi. Funziona quasi sempre così, per esperienza nostra e di quasi tutti quelli che conosciamo che ci sono passati, i lavori partono bene, tutto sembra filare liscio.

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Poi certo, ci sono alcuni intoppi, il preventivo viene ritoccato in corsa perché saltano fuori spese impreviste, poi, quando sono a pochi passi dal traguardo, i lavori si fermano, gli operai, perché quando parlavo di tizio intendevo non il muratore, ma il tizio che è a capo dell’impresa edile che ha ristrutturato l’appartamento, non un tizio solo.

Gli operai, dicevo, cominciano a non farsi vedere per giorni, salvo tornare, in formazione decisamente votata al ridotto, quando fai notare la cosa e soprattutto fai notare l’avvicinarsi della data di scadenza per la consegna, e il conseguente previsto trasloco. Poi ancora più niente.

Finché negli ultimi giorni c’è un ritorno di fiamma, paragonabile, spoiler per chiunque abbia da poco iniziato a vedere Grey’s Anatomy, all’entusiasmo pre-mortem di Mark Sloan, la cosiddetta lucidità terminale, un picco di energia incredibile tale da finire quel che c’è da finire, giusto il tempo di riavere le chiavi, previo il saldo di quanto dovuto da contratto, contratto che per i cambi di preventivi nel mentre è ovviamente lievitato, e poter procedere col trasloco e quindi il trasferimento in loco.

E qui, piano piano, saltano fuori i problemi, problemi che, se i lavori fossero stati consegnati per tempo, ci sarebbero magari saltati all’occhio prima di saldare il tutto, e soprattutto prima di fare il trasloco, quindi montare i mobili e via discorrendo, rendendo quindi il metterci una pezza spesso impossibile.

Il bagno ristrutturato: lo specchio troppo in alto

Faccio due esempi, che scrivendo quasi sempre io la mattina presto, mentre parte della mia numerosa famiglia ancora dorme o si sta preparando per andare a scuola, mi sono ben chiari davanti agli occhi. Il bagno. Nel mio appartamento ce ne sono due.

Uno per me e mia moglie, vicino alla nostra camera da letto, e uno per i ragazzi, vicino alla loro. Non ho mai capito perché, immagino per un retaggio di certe cerimonie del passato, quando mia suocera sta per qualche tempo con noi, un tempo molto spesso, adesso assai più raramente, lei, che dorme in una stanza vicino alla nostra, usa quello dei ragazzi.

Insomma, il nostro bagno. Sopra il lavandino, è montato su un mobile proveniente dal nostro vecchio appartamento ma con una lastra di marmo a sostituire quella di cobalto che c’era prima come pianale, c’è un grande specchio, largo quanto tutto il mobile. Sopra lo specchio sono montati due faretti, così che quando mia moglie si deve truccare ha la luce necessaria, credo di non averli usati neanche una volta da che sono entrati a casa nostra.

Per far sì che quei faretti abbiano modo di essere accesi, attraverso un pulsante posto a lato del mobile, alle spalle dello specchio c’è una di quelle scatoline contenute in piccoli vani creati appositamente, dove passano i fili elettrici. Fin qui, direte, niente di strano.

Ecco, di strano c’è il fatto che, immagino proprio per questa faccenda oggetto di questo mio narrare, cioè il fare tutto bene al 95%, i passaggi per i fili sono stati fatti non tenendo conto delle dimensioni dello specchio, presente anche nel nostro vecchio appartamento, e quindi mostrati al tizio per tempo, ma a c***o di cane, cioè una trentina di centimetri buoni più in alto di quanto non avrebbero dovuto trovarsi.

Così noi abbiamo un bel mobile del bagno, col suo piano di marmo, che però non ha uno specchio appoggiato sul lato della parete, ma oltre trenta centimetri sopra, in mezzo a una di quelle mattonelle, molto belle, delle quali il bagno è rivestito.

Uno dirà, eh, che sarà mai un piccolo errore del genere? Sarà che è esteticamente diverso da come sarebbe dovuto essere, e non una diversità atta a migliorarlo, e che la luce si trova trenta centimetri troppo in alto rispetto a dove si sarebbe dovuta trovare, buona per truccarsi se sei una giocatrice di basket, non una persona normale, questo a fronte del fatto che quando uno si specchia lì, si vede dal petto in su.

Ce ne siamo ovviamente accorti troppo tardi, perché i tempi erano ormai concitati, la consegna delle chiavi, come sempre in questi casi, al photofinish.

La doccia con il doccione montato troppo in basso

Rimaniamo in bagno. Abbiamo un box doccia, avendo noi rinunciato alla vasca, manco fossimo i protagonisti milanesi di Così parlò Bellavista. Dentro il box c’è un montante in metallo a cui è attaccato il reggi doccione, cioè il tubo alla cui sommità si trova il cipollotto che funge da doccia, già dal mio linguaggio così poco preciso capirete come quello dell’edilizia non sia il mio mestiere.

Questo, lo specifico, nonostante molti dei piccoli lavori da fare in casa, tipo cambiare qualche pezzo del bagno quando si rompe, li faccio io, molto abile con le mani, ne parlavo tempo fa altrove. Comunque. Quel montante in metallo è così fatto, ci sono due pezzi attaccati al muro, con un buco circolare in mezzo nel quale passa il tubo che va dal basso verso l’alto.

Nella parte centrale, la più lunga, si trova il pezzo cui andrà poi fissato il doccione, chiamiamolo così, ci siamo capiti. Nel piccolo pezzo superiore, ricurvo verso l’esterno, c’è una sorta di scavatura alla quale si potrebbe a sua volta fissare il doccione, ricreando quella situazione che ci si trova davanti di solito negli hotel.

Avrete tutti presente, entri nei box doccia degli hotel e ti trovi un doccione, spesso quadrato, appeso sul soffitto, con un doccino, lo chiamo così sempre per capirsi, appeso più in basso. Magari non vuoi lavarti i capelli, perché vai di fretta, o perché te li sei lavati il giorno precedente e se usi tutti i giorni lo shampoo te li rovini, e cerchi quindi di capire velocemente come funzioni quel doccino, tocchi qualche leva e ti ritrovi tutti i capelli bagnati da un potente getto partito dall’alto.

Da otto anni che siamo qui nessuno ha mai messo il doccione su quella scanalatura. Non solo per evitare questo passaggio, sia io che mia moglie ci facciamo lo shampoo durante la doccia, ma anche perché è stato montato in modo da essere quasi impraticabile per me, che sono più alto di mia moglie, figuriamoci per lei.

Il problema però non è tanto questo, chi se ne frega se non mettiamo il doccione su quell’accorgimento, è che la parte alla quale viene fissato il doccione, quello che usiamo noi tutti i giorni, è decisamente montata troppo in basso sia per me che per mia moglie.

Di questo mi sono accorto già il primo giorno nel quale ci siamo trasferiti, tecnicamente il primo giorno troppo tardi, per potermi fare lo shampoo mentre sto sotto il getto d’acqua mi devo chinare, come avessi la gobba alla Leopardi. Risultato, a distanza di oltre otto anni da che vivo qui, e considerando che d’estate può capitare, spesso, di fare più di una doccia al giorno, ogni santa volta esco dal box con le palle girate, facendo auguri al tizio che la mia buona educazione cristiana non dovrebbe permettermi neanche di pensare.

Il fatto che il tizio, poi, ci è stato caldamente consigliato da parenti è la prova provata che l’intelligenza non passa con il DNA, o che se sì, a volte il diluirsi di passaggio in passaggio è tale da renderla subito evanescente.

Ora, lo so, parlare di ristrutturazioni di appartamenti e soffermarsi su dettagli in apparenza irrilevanti oggi, in epoca nella quale per molti anche solo l’idea di avere un appartamento pur non ristrutturato è un miraggio, potrebbe risultare insensibile, come se io fossi un Mariotto che spruzza un profumo verso i nuovi poveri dicendo “che puzza”.

Ma nei fatti quelle che avete letto sono parole scritte, quindi mediate dalla finzione che la scrittura porta giocoforza con sé, non vi è dato sapere se è vero che scrivo di mattina presto, mentre il resto della mia famiglia dorme o si prepara per andare a scuola, se è vero che ho un appartamento e in caso, se è vero che chi lo ha ristrutturato abbia o meno commesso questi errori, più molti altri.

Certo, sugli errori dei ristrutturatori, immagino, le esperienze vostre o di altri che conoscete potrebbero indurvi a prendere alla lettera quel che ho scritto, come il patto tacito tra me che scrivo e voi che leggete in effetti prevederebbe, ma non è per questo che adesso, che magari è sera, sto scrivendo queste parole, e non era certo per urtare la vostra sensibilità, signora mia, o il vostro legittimo nervosismo dovuto al costo della vita, sono sì un libero professionista, ma precarissimo da sempre, anche se per scelta.

Quello che volevo dire, sicuro di trovare nei lettori quantomeno un refolo di condivisione dovuto, non fosse altro, a racconti del passato, familiari, di quando era normale pensare al proprio presente o almeno al proprio futuro dentro un appartamento, che non a caso tutti chiamavamo casa, pur non essendo tecnicamente una casa ma un appartamento in un palazzo, nella stragrande maggioranza dei casi, poi c’è anche chi vive in villa, o in case singole, sia chiaro.

Quello che volevo dire, è che esistono lavori fatti da professionisti che in apparenza sono fatti, cito i termini dei contratti di detti professionisti, “a regola d’arte”, ma che presto si rivelano fatti col culo. Avrei potuto citare tanti altri dettagli che nel tempo si sono rivelati fatti male, che hanno quindi dovuto richiedere l’intervento di altri professionisti, il tizio non lo chiamerei neanche se fosse l’ultimo professionista di quel settore rimasto sulla terra, piuttosto mi iscrivo da adulto a un istituto professionale e lo faccio da solo, per principio.

E so bene che quest’ultima frase vanifica il mio aver giocato sull’ambiguità dell’abbattimento della quarta parete, quel mio precedente dire che non è detto che quel che vi ho raccontato sia vero o falso, ma questa specifica, in qualche modo, pur rendendomi ulteriormente altezzoso, potrebbe quantomeno riscombinare le carte sul tavolo, almeno spero.

Insomma, ci sono diversi elementi a disposizione.

Ristrutturare a Milano: prezzi disumani e professionisti introvabili

Non è tutto oro quello che luccica, e stavolta il citare l’oro parlando di casa è azzeccato, Milano già ai tempi, otto anni fa, aveva dei prezzi disumani.

Otto anni fa avevo comunque quarantanove anni, non esattamente venti, e ho comunque un mutuo da estinguere, coi prezzi di ristrutturazione, in provincia, ci si sarebbe potuto comprare non so manco io cosa, fatto che ogni volta che ci capita di vedere le vetrine delle agenzie immobiliari fuori da qui, quando magari facciamo un giro altrove, induce me e mia moglie a qualche minuto di silenzio.

Silenzio durante il quale ovviamente maledico non solo il tizio in questione, ma anche Sala o chi per lui ha contribuito a rendere questa città una Londra che non solo non ce l’ha fatta, ma neanche ha mai giocato lo stesso gioco di Londra, come c***o mai avrebbe potuto farcela?

Chi detiene i segreti di un comparto, nel caso specifico quello delle ristrutturazioni, può volendo usarlo a proprio vantaggio andando a fare dei lavori che non sono perfetti come sembrano, tanto le aziende di settore seguono tutte lo stesso trend, maledetti, e comunque di quelle imperfezioni ci si accorge sempre troppo tardi.

Lungi poi da me soffermarmi sul fatto che da dopo il Covid, quindi prima con la faccenda del 110% e di quella voragine lì, poi, almeno a Milano, con quell’esplosione di costruzioni dovute a una certa apertura di vedute da parte del Comune, sapete tutti della vicenda famosa come “palazzi costruiti con la Scia”, cioè nuove costruzioni, a volte grattacieli, venute su semplicemente consegnando negli uffici appositi documenti per ristrutturazioni, oltre che l’arrivo in città dei tanti fondi di investimento scappati appunto da Londra, vedi alla voce Brexit.

Trovare comunque qualcuno che faccia piccoli lavori in casa, che so?, cambiare un rubinetto, aggiustare una presa di un impianto elettrico che fa contatto, roba del genere, è praticamente impossibile, a meno che non si abbia nel mentre fatto amicizia con qualcuno, se vi serve un ottimo professionista in quel campo ora fatevi sotto.

Terzo e ultimo, quando si capisce che qualcosa sarebbe dovuto andare diversamente è in genere troppo tardi, tu sei lì chino come Leopardi a farti la doccia, sperando di poterti fare uno shampoo come Cristo comanda, e se mai ti fosse venuto in mente di far notare l’errore a chi l’ha commesso, giuro che l’ho fatto, ti saresti sentito rispondere “che problema c’è?, io sono pelato”.

Che c’entra la doccia con la musica

Eviterò a questo punto di usare la formula, ormai per me quasi un classico, del “qualcuno a questo punto si chiederà che c’entra una doccia montata a c***o con la musica”, dove ovviamente la parte relativa alla doccia cambia di volta in volta, a seconda dell’argomento del quale ho lungamente parlato fino a quel punto, lasciando invariato l’incipit.

E lo farò usando però questa altra formula che è un forse ancora più fastidioso espediente retorico che prevede il mio fingere di non voler usare un cliché dicendo che cliché non voglio usare, quindi usandolo, tipo “non voglio dirti che sei un c******e, ma…”.

E lungi da me volervi dire che siete c******i, sia chiaro, sono punk ma ho grande rispetto per chi si è sparato duemiladuecento parole mie spese intorno alle ristrutturazioni di case fatte non a regola d’arte in un pezzo, sì, siamo sempre lì, io gli articoli li chiamo pezzi, che in linea teorica annunciava il mio parlare di musica.

Non lo farò perché a differenza di quasi tutta quella categoria sulla quale mi sono soffermato finora, amici esclusi, vi stimo e so che sapete cogliere certe sfumature, seppur messa giù così potrebbe leggersi in controluce, una qualche neanche troppo blanda forma di ironia, “tu la sai lunga”, insomma, fidatevi di chi scrive e non rompete troppo le scatole, dai.

Come scegliere il critico musicale giusto: fidarsi delle competenze

Non siamo tenuti a sapere tutto, questo è un fatto col quale, per costrutto sociale, ci siamo abituati a fare i conti. Ci fidiamo, o dovremmo fidarci, di chi viene identificato come portatore di certe conoscenze, intese come competenze, che non ci appartengono. Stiamo male, andiamo da un medico, ci si rompe un tubo chiamiamo un idraulico, vogliamo approfondire la conoscenza di un determinato artista e delle sue opere, chiediamo a un critico musicale.

Certo, anni di social, di uno vale uno, di professorone e intellettualone utilizzati come insulto, di complottismi vari che ci hanno indotto, uso una generosissima prima persona plurale nella quale ovviamente né io né voi siete inclusi, sono sempre espedienti retorici, a guardare con ostilità e diffidenza verso medici, giornalisti, insegnanti e tutti quei ruoli verso i quali, fino a qualche tempo fa, c’era una sorta di riverenza quasi acritica.

Ma tutto questo è appunto frutto di un grande travisamento, in parte dovuto a una china indecorosa che certi figuri hanno tenuto, in buona parte frutto di una mistificazione cui abbiamo, sempre quel noi lì, abboccato con le scarpe e tutto.

Aver modo di poter dire qualcosa non è l’approdo a una forma di democrazia che giustamente ha azzerato ogni dislivello, quanto piuttosto l’illusoria convinzione che quella voce, per altro spesso inascoltata se non dai nostri conoscenti, sia segno di autorevolezza, come se descriversi come alti e biondi equivalesse a essere alti e biondi, pensa te a volte che giochi fa l’immaginazione.

Discutere di lana caprina. Un tempo si indicava con questo giro di parole il parlare di faccende poco rilevanti, vai poi a capire perché si tirasse in ballo proprio la lana caprina, suppongo perché meno usata di quella delle pecore, ma io tutto questo interesse nel parlare di lana, caprina o pecoreccia che sia, non è che lo ravviso.

Si potrebbe anche dire parlare del sesso degli angeli, ma l’iconografia religiosa, oggi come oggi, sembra avere nel nostro immaginario anche meno appigli di quanto non lo abbia la lana ispida delle capre. C’è la terza via del guardarsi l’ombelico, a lungo usata per descrivere il nucleo centrale della narrativa italiana, almeno quella della mia generazione, spesso autoreferenziale pur rifuggendo autofiction e memoir, mode più recenti, credo che questo passaggio sia sufficientemente chiaro per tirarmi fuori dal discorso, io pratico autofiction e memoir da tempi non sospetti, praticamente da che scrivo, cioè guardarsi l’ombelico.

Qualcuno usa varianti che tirano in mezzo anche la lanuggine che a volte lì si forma, ma sono dettagli, questi sì irrilevanti. In questo ultimo caso, è chiaro, l’attenzione si sposta dalla vacuità e irrilevanza dell’argomento trattato a un certo tasso di egocentrismo del medesimo, come se noi fossimo le capre che discutono di lana caprina, per intendersi, o gli angeli che si dovessero mai ritrovare a chiacchierare, manco esistesse un bar o uno spogliatoio a loro destinati, di faccende legate al sesso. Ci concentriamo tanto su noi stessi da parlarne con grande interesse, sfociando nell’irrilevanza più totale.

Butthole Surfers e autofiction: guardarsi l’ombelico

Non la vedo evidentemente così, sia perché per stile e genere, le già citate autofiction e memoir, ho scelto scientemente di usare un mio alter ego come protagonista dei miei scritti, stesso nome e cognome, stessa faccia, in parte anche stesse esperienze di vita, quindi quando parlo intorno al mio ombelico sto facendo letteratura, usando un luogo reale, il mio ombelico, appunto, con gli artifici della narrativa, il fatto che spesso quello che dico venga letto alla lettera, quindi confuso per cronaca, è parte del gioco, gioco al quale non solo non mi sottraggo, ma anzi partecipo con un certo entusiasmo, sprofondando nell’ambiguità.

La medesima ambiguità che mi spinge a mettere spesso sullo stesso piano sarcasmo e sentimentalismo, moralismo e politicamente scorretto, perfidia e accondiscendenza, io punk nichilista e apocalittico, contro tutto e tutti, che però mi dipingo quale il padre e marito amorevole che sono.

Proprio per questo, invece che parlare di lana caprina o del proprio ombelico, avrei usato a mio beneficio il nome di una band che molto ho amato in un passato nel quale la musica era per me solo passione e non mestiere, o forse già mestiere per quanto di quel tipo che ti forma ma non ti paga le bollette, i Butthole Surfers, quindi surfisti del buco del culo, e per traslato surfare sul buco del culo.

Faccenda più complicata del guardarsi l’ombelico, se il buco del culo è il proprio, meno difficile se è quello del proprio avatar, l’idea di guardarsi dall’alto come capita a chi finisce in coma, prima di imboccare il famoso tunnel di luce dal quale poi fare ritorno, quindi volendo anche guardarsi alle spalle, non poi così irrealizzabile.

Questa immagine, confesso non solo poco edificante, ma anche piuttosto raccapricciante, al momento vesto i panni del moralizzatore più che del politicamente scorretto, mi ha fatto venire in mente un episodio visto in una serie tv, dove c’era qualcuno dotato del superpotere di potersi sdoppiare che fa sesso con se stesso, non nel senso masturbatorio del termine, ma proprio in senso pratico.

Pensavo fosse un episodio della serie britannica Misfits, dove c’era un personaggio che si sdoppiava, Rudy, che però pur trovandosi spesso in situazioni diciamo estrose, sotto il profilo sessuale, non ha mai interagito con se stesso, quello ad andarci assai vicino è invece Curtis, che potendo essere a piacimento uomo o donna rimane incinto di se stesso dopo essersi masturbato nella versione maschile, invece si tratta di un episodio della serie The Boys, che a Misfits molto deve in termini di originalità e di ambientazione, dove è lo spregevole Splinter a essere beccato mentre fa un’orgia con tanti suoi cloni.

Piccola notazione di servizio, se aveste a un certo punto notato un cambio di registro narrativo, il mio passare dal parlare di muratori al parlare di critica musicale, è di quello che sto parlando, compagni, e aver quindi spostato il focus e anche la discorsività, dalle docce alle parole, è perché nel mentre sono le dieci del mattino.

I miei figli sono andati a scuola, i gemelli, e all’università, Tommaso, anche se oggi c’è l’inaugurazione dell’anno accademico ed è andato più che altro per studiare in biblioteca, niente lezioni, l’altra nostra figlia, Lucia, da due mesi trasferitasi a Roma, di là in quella che era la sua camera, qui qualche giorno per festeggiare il compleanno di mia moglie, io ad aver fatto anche una call per la Milano Music Week, per uno dei panel che terrò nei prossimi giorni.

Ovvio che qualcosa doveva cambiare, a prescindere dalla mia volontà di farlo, il mio tirare in ballo la volgarità di quel nome di band, band geniale, ripeto, i Butthole Surfers, un tentativo credo riuscito di spostare l’attenzione su altro.

Come il mago che gesticola platealmente con la mano destra mentre con la sinistra mette in atto il suo trucco, so che i maghi hanno una legge non scritta che vuole che nessun trucco venga mai svelato, ma io non sono un mago e come scrittore di autofiction, abbatto e tiro su la quarta parete come e quando mi pare, anche adesso.

Fossi il tizio che mi ha ristrutturato casa, immagino, tirerei su quella quarta parete a c***o di cane, invece no, lo faccio a regola d’arte, perché ho scelto di praticare un mestiere e lo faccio non solo con competenza ma anche con cura.

Quindi, fatevi un piacere, quando decidete chi seguire per approfondire un qualsiasi argomento, o per affidarvi a esso, fatelo scegliendo con attenzione, è un attimo che vi appassionate di musica dozzinale, da ascoltare mentre vi fate la doccia con la testa china neanche aveste la gobba come Giacomo Leopardi.

Tutti i pezzi di Michele Monina sono nella rubrica La versione di Monina.

Illustrazione generata con l’AI