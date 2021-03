Buon compleanno al Maestro Franco Battiato, colonna sonora della mia infanzia

Buon compleanno Franco Battiato!

Oggi è il compleanno del Maestro, nato il 23 marzo 1945 sotto il segno dell’Ariete. Segno di fuoco.

Ma perché ne scrivo io e non i nostri critici o redattori, di sicuro più titolati di me per farlo? No, non voglio solo celebrare i 40 dell’uscita de La voce del Padrone, 30′ di tracce passate alla storia. Tutte e sette!

Perché chi mi segue sa benissimo perché io, superficiale Mosca dalla cultura pop, light pop, ho un certo legame sentimentale con Franco Battiato. Anche se lui non mi conosce.

Breve recap per chi è un neofito della mia rubrica.