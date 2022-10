Video intervista Yanomi, Blame e Chakra: "Ti voglio richiamare è un po' una canzone da sottoni..."

Dal 20 ottobre è disponibile su YouTube la clip ufficiale che accompagna Ti voglio richiamare, il primo singolo che vede collaborare tre artisti di punta della Generazione Z: Yanoni, Blame e Chakra hanno infatti deciso di unire le forze per dare vita ad una canzone dal sapore pop-rock di ispirazione internazionale.

Ti voglio richiamare, in effetti, ricorda alla lontana il meglio delle ultime canzoni di Machine Gun Kelly e delle produzioni di Travis Barker, due artisti che in tempi non sospetti hanno rimesso mano ad un genere, quello del pop-rock dal sapore teen, che da troppo tempo era stato snobbato in favore dell’elettronica e della trap.

I tre artisti hanno ripreso dunque questo mood spensierato e divertente (ma con un’anima “sottona”, proprio come gran parte delle ultime canzoni di Chakra) per dare vita ad una canzone molto immediata che di certo piacerà a tutti quelli che apprezzanno i ritornelli catchy e immediati.

Il risultato di questo trittico inedito e dall’alchimia sorprendente è dunque un singolo dal carattere multiforme, riflesso di quest’epoca alla ricerca costante di nuovi stimoli e di sperimentazione. Ma è anche una canzone in cui le immagini semplici di una storia d’amore riflettono quelle di tutti noi, dalla voglia di sfogare i nostri sentimenti, fino al bisogno di ritrovare in piccoli gesti la persona che vorremmo al nostro fianco.

Le immagini presentate nel pezzo si riflettono anche nel videoclip che lo accompagna, dove vengono raccontate due relazioni dai mood opposti che muovono lo storyboard avvolto in temi, colori ed elementi vintage che ricreano un’estetica anni ‘70, fra una Cadillac d’epoca e un diner americano.

L’intervista a Yanomi, Blame e Chakra per Ti voglio richiamare

All Music Italia ha incontrato i tre artisti a poche ore dall’uscita della clip ufficiale della canzone: insieme a loro abbiamo scoperto com’è nato il pezzo e questa collaborazione a tre, le curiosità sulla loro carriera fino ad oggi ma anche il loro rapporto con TikTok e i loro progetti futuri. Yanomi, per esempio, sta lavorando al suo primo disco da producer tutto solo, dopo l’esperienza con Alfa.