Videointervista a Senhit: “Lavorare in questa situazione è stato pesante, però...”

Senhit Adrenalina

Mancano poco meno di due mesi all’Eurovision Song Contest 2021 e San Marino si presenterà con Senhit (ne abbiamo parlato Qui). La cantautrice italo-eritrea porterà sul palco dell’Ahoy Arena di Rotterdam il brano Adrenalina, in cui collabora con il noto rapper Flo Rida. Un pezzo energico che ha tutte le carte in regola per stupire!

Senhit torna all’Eurovision Song Contest dieci anni dopo la prima volta, in cui sfiorò l’accesso alla finale e ha tutta l’intenzione di stupire.

I brani che si presenteranno in gara a Rotterdam sono ormai tutti noti e i bookmakers si stanno scatenando con le previsioni. Unendo le quote delle varie agenzie pare che Adrenalina abbia buone possibilità di piazzarsi in Top Ten!!! Per San Marino sarebbe un risultato storico visto che il piccolo stato si è qualificato solo due volte per la finale raggiungendo come miglior risultato finale il diciannovesimo posto.

Il singolo con cui Senhit parteciperà all’Eurovision è accompagnato da un videoclip che in pochi giorni ha superato il milione di visualizzazioni. Un video in cui l’aspetto coreografico è davvero importante e per il quale l’artista ha voluto ringraziare pubblicamente le performer.

“Voglio dedicare un momento per ringraziare la fantastica troupe del video musicale di ADRENALINA. Le loro esibizioni sono state incredibili e mi è piaciuto molto passare del tempo sul set e durante le prove. Vi amo tutti. Siete fantastici.”

Così come avvenuto lo scorso anno, anche per Adrenalina verrà lanciata a breve una challenge.

Nel frattempo prosegue Freaky Trip To Rotterdam e il brano scelto per il mese di marzo è un mashup tra Golden Boy di Nadav Guedj e Toy di Netta, brani che hanno rappresentato Israele all’Eurovision 2015 e 2018.

VIDEOINTERVISTA A SENHIT ADRENALINA

Foto di Fabrizio Cestari