Raf e D’Art: due generazioni che si confrontano o meglio che si completano. Raf e il figlio Samuele Riefoli in arte D’Art, per la prima volta insieme in un progetto musicale creato per il progetto Ringo – Insieme si Vince!, dedicato alla musica e promosso dal famoso marchio di biscotti (Qui il nostro articolo sul progetto e Qui quello sul singolo).

In Samurai convivono tutte le diverse anime di Raf, che nella sua carriera ha iniziato con la musica elettronica in inglese, per poi essere considerato uno dei cantautori più quotati nel panorama nazionale per la sua capacità di sperimentare e di descrivere l’amore e ciò che ci circonda con occhi molto attenti e uno sguardo rivolto verso il futuro.

Raf fu uno dei primi artisti italiani ad avere una pagina Web e nel 1995 pubblicò l’album Manifesto (che al suo interno conteneva singoli come Sei la più bella del mondo e Dentro ai tuoi occhi), corredato da un cd-rom interattivo. Il primo rudimentale esempio di realtà virtuale associata alla musica, che dimostrarono l’interesse dell’artista nei confronti della tecnologia.

“In questa occasione chi apprende di più sono io! Della sua playlist riesco ad ascoltare un 70-80%”

D’Art è affascinato dal lavoro del padre e più volte ha dichiarato che Raf è l’unico artista italiano che ascolta. Da piccolo suonava la chitarra e ascoltava le rock band degli anni ’90. Solo successivamente si è avvicinato al rap, all’hip hop e alla trap, anche se non ama mettere dei limiti ai suoi ascolti.

“La musica è una passione che ci unisce!”

VIDEOINTERVISTA A RAF E D’ART

Abbiamo incontrato Raf e D’Art a Milano in occasione di una giornata promozionale. Ecco la nostra videointervista:

Samurai è accompagnato da un videoclip diretto dal regista Tahir Hussain.