Alberto Urso: nel nuovo disco "Il sole ad Est" brani di Briga, Ermal Meta e Giordana. Ecco tracklist e copertina

Uscirà a fine ottobre il nuovo disco del vincitore di Amici di Maria De Filippi, già candidato tra i big del prossimo Festival di Sanremo.

Gigi D’Alessio - Noi Due è l’album che gli dà accesso vigoroso al nuovo decennio

Giusy Ferreri, Emis Killa, Luchè, Fiorella Mannoia, Guè Pequeno... sono tanti e spesso inaspettati i duetti del nuovo album di Gigi D'Alessio.

Marco Mengoni nel video di Duemila volte gioca con la percezione che li altri hanno di noi

Fuori il video del primo singolo estratto da "Atlantico On Tour", nuovo disco dell'artista in arrivo a fine ottobre.

Giusy Ferreri Momenti perfetti è il nuovo singolo firmato da Roberto Casalino e Niccolò Verrienti

Dopo il successo di "Jambo" la Ferreri torna a far coppia con Roberto Casalino già autore dei suoi brani più noti.

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli in uscita l'11 ottobre (e i recuperi del 4!)

Marco Mengoni, Gianna Nannini, Lelio Morra, Malika Ayane e tanti emergenti nel nuovo appuntamento con Da Oggi in radio.

Nuela, dopo "Carote" un nuovo tormentone... "Ti voglio al mio funerale" (Testo e video)

Dopo il successo di "Carote" non era facile stupire ancora i giovani... Eppure Emanuele Cristanti ci è riuscito.

Mina Fossati ecco tracklist e versioni in uscita dell'album che unisce "La voce" e "L'Autore"

Nella deluxe edition del disco sarà presente anche una gradita sorpresa.

Sanremo giovani 2019. Sarà Marco Liorni ad ospitare le nuove proposte prima della finale

I giovani del Festival prima del gran finale di Dicembre in prima serata su Rai 1 saranno ospitati da "Italia sì".

Area Sanremo 2019 è rivoluzione: il voto palese nella fase finale diventa realtà

Dopo l'iscrizione completamente gratuita Livio Emanueli introduce ad Area Sanremo una novità da noi caldeggiata da diverso tempo... il voto palese.

All Music Italia nominato ai Macchianera Awards, i premi della rete, come Miglior sito musicale.

Per il nostro sito è la quinta nomination in cinque anni di vita. Al via le votazioni dell'edizione 2019.

Le pagelle del critico musicale, Fabio Fiume, ai nuovi singoli in uscita

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista ai Linea 77: “I supporter storici sono i più ostici da convincere”

Una forma musicale in bilico tra rap, hard rock ed elettronica. Ecco "Server Sirena", il nuovo album dei Linea 77, uscito l'11 ottobre. .

Videointervista a Simone Tomassini: “Ovunque? E' come rinascere una seconda volta...”

Dall'esordio sanremese con "E' stato tanto tempo fa" fino al nuovo singolo "Ovunque". Ecco la videointervista realizzata con Simone Tomassini.

Videointervista a L’Introverso: “La realtà ci ha preso in contropiede!”

Una realtà in netto contrasto con i sogni individuali. Ecco il tema di "Shock", il nuovo album della band milanese L'Introverso.

Videointervista ad Alfa: “Wanderlust? È nata come un flusso di coscienza!”

E' uscito "Wanderlust!", il nuovo singolo di Alfa, che arriva dopo il successo di "Cin Cin". Il ricavato dagli ascolti del brano su Spotify verrà devoluto all'associazione L’Albero della Vita.

Videointervista a Niccolò Fabi: “Di base non ho un talento musicale molto sviluppato, ma...”

L'11 ottobre è il giorno dell'uscita di "Tradizione e Tradimento", il nuovo album di Niccolò Fabi. Ecco la nostra videointervista di presentazione del progetto.

Videointervista a Giordana Angi: “Sono stanca dell'elettronica. Preferisco l'essenziale”

Videointervista di presentazione di "Voglio Essere Tua", il nuovo album di Giordana Angi in uscita per Virgin - Universal Music l'11 ottobre. .

Videointervista a Piero Pelù: “Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza”

Videointervista di presentazione di Picnic all'inferno, il nuovo singolo di Piero Pelù che per l'occasione ha campionato un discorso di... Greta Thumberg.

di Massimiliano Longo

Concorsi musicali, segnalazioni e presunte irregolarità. La linea editoriale di All Music Italia a tutela degli emergenti

Concorsi musicali, segnalazioni e presunte irregolarità.Chi segue questo sito sa bene che All Music Italia e il sottoscritto hanno sempre cercato, nel limite del possibile e delle nostre risorse, di valorizzare la musica emergente e di tutelare i giovani artisti.Uno dei campi su cui ci siamo mossi maggiormente in questi anni è sicuramente quello dei...

Anteprima Video: “Antonio’s Choro”, la nostalgica composizione di Renato Caruso

E' in anteprima esclusiva su All Music Italia il videoclip di "Antonio’s Choro", brano del chitarrista e compositore Renato Caruso, tratto dall'album strumentale "Pitagora Pensaci Tu".

Franco Battiato: Torneremo Ancora è l'ultimo album del Maestro

Franco Battiato annuncia l'uscita del suo ultimo album, una raccolta live con l'inedito "Torneremo Ancora" scritto con Juri Camisasca. Fuori il 18 ottobre.

Francesca Michielin: in uscita “Glorious” con la star internazionale James Morrison

A più di dieci anni di distanza da "You Give Me Something" James Morrison cerca di riconquistare il mercato italiano con il singolo "Glorious", in duetto con Francesca Michielin.

Eugenio In Via Di Gioia: dopo il singolo “Lettera Al Prossimo”... la foresta ora è realtà!

Il progetto "Lettera al prossimo" della band Eugenio in via di Gioia ha raggiunto l'obiettivo in sole 3 settimane! La foresta non è più un sogno grazie a un piano condiviso con diverse realtà.

Michele Bravi per il ritorno live dopo tre sold out, si aggiunge un quarto appuntamento

I primi tre appuntamenti sono andati sold out a pochi minuti dall'annuncio. A grande richiesta si aggiunge uno quarto show pomeridiano.

Marracash torna a fine ottobre. Il nuovo album si intitola "Persona"

Il nuovo album arriva a distanza di quasi cinque anni da "Status" e tre anni dopo "Santeria" con Gué Pequeno.

Gigi D'Alessio ecco il nuovo album "Noi due". Duetti, instore, tour e un video piano e voce

D'Alessio dopo una serie di date instore tornerà in tv con Vanessa Incontrada, e live con Nino D'Angelo .

Dente: fuori “Adieu”, il nuovo singolo del piccolo principe del cantautorato italiano

"Adieu" è il nuovo singolo di Dente e arriva poco dopo "Anche se non voglio", apripista del nuovo album che sarà pubblicato nel 2020. Intanto a dicembre due tappe di anteprima del tour.

Mika lancia il suo primo singolo in italiano, "Domani"

Mika celebra la voglia d'amare e invita a buttarsi in qualsiasi avventura fregandosene di ciò che potrebbe succedere.

Certificazioni FIMI settimana 41: Certificati gli album di Nitro e Anastasio. Ben tre riconoscimenti per Frenetik&Orang3

Certificazioni questa settimana anche per Emma, Elodie, Rkomi, Salmo e, ancora una volta, Ultimo.

Classifica Spotify settimana 41: Lazza con oltre tre milioni e mezzo di stream si prende la prima posizione

Ecco le nuove classifiche dello streaming di Spotify. Lazza debutta al primo posto con Gigolò.

Enzo Dong Feat. Tedua: il delicato equilibrio tra successo e isolamento in “Limousine”

E' uscito "Limousine", il nuovo singolo di Enzo Dong Feat. Tedua. Un nuovo tassello verso il primo album ufficiale del rapper napoletano.

Paolo Conte: nuove date del tour "50 Years of Azzurro" (Biglietti)

Gianna Nannini: a ottobre il nuovo singolo “La Differenza” registrato a Nashville

Notre Dame de Paris: annunciata una nuova data all'Arena di Verona

Subsonica 8 Tour prosegue con un nuovo appuntamento live

Rancore: nuove date del “Musica Per Bambini in Tour d’Estate” (Biglietti)

De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live raddoppio per la data di Milano

Niccolò Fabi: raddoppia l'appuntamento romano del tour del cantautore

Ex-Otago La notte chiama tour. Tre nuovi appuntamenti in calendario

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana dell'11 ottobre

Tiziano Ferro pubblica le chat con Marco Mengoni e Tommaso Paradiso

Tormentone Estate 2019 - Ecco i risultati del nostro sondaggio dopo tre mesi e oltre 20.000 voti

Eurovision 2019: i risultati di Mahmood e l'analisi delle classifiche europee di vendita!

Samuele Proto: è uscito il primo Ep “33 Stradale”, dedicato a... un'auto storica!

Jeyel dopo aver conquistato il pubblico social lancia il singolo #errore

Gigante: dopo il successo di “Himalaya” entra nel roster di Carosello Records

Lelio Morra: il singolo Gli Aeroplani anticipa l'album "ESAGERATO"

Giulia Penna racconta il disincanto dei flirt estivi nel brano "Zero Favole"

Luciano D’Abbruzzo: fuori il nuovo album “Il Guardiano del Bosco”

Classifiche di Vendita Fimi Settimana 41: i Modà e Levante si inchinano a Renato Zero

Classifica Radio Earone Settimana 41: Emma balza in vetta. Zucchero entra direttamente nella Top Ten

Certificazioni FIMI - Settimana 40: Lucio Battisti, Gemitaiz & MadMan, Pinguini Tattici Nucleari, Ultimo e J-Ax con Fedez

Classifica Spotify settimana 40: sul podio "Pookie", Fred De Palma e Random.

Gigi D’Alessio - Noi Due è l’album che gli dà accesso vigoroso al nuovo decennio

Giordana Angi: Voglio Essere Tua. Un'artista in crescita che si mostra riconoscibile agli altri e soprattutto a se stessa.

Rocco Hunt la recensione del nuovo album, Libertà

Roberto Casalino: con "Il Fabbricante di ricordi" tornano a casa le sue canzoni che han viaggiato con altre voci

Africa Unite & Architorti In tempo reale - recensione

Achille Lauro 1969 - Recensione

