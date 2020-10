Highsnob Yang

E’ uscito per Sony Music Yang, l’album che Highsnob considera come il primo della carriera. Il progetto discografico arriva a un anno da Yin e a livello di sonorità completa il lavoro iniziato con il precedente Ep.

Nelle 11 tracce di Yang Highsnob collabora con Samuel Heron, Junior Cally, Enzo Dong, Mambolosco e Axos (ne abbiamo parlato Qui). Unioni artistiche che arricchiscono un lavoro in cui si avverte un nuovo mood, più leggero e positivo.

In Too Much Highsnob canta: “Sono di nuovo in peace con me stesso”, im una sorta di dichiarazione di intenti che lega tutti i brani.

Dal punto di vista dei testi si avverte una consapevolezza nuova, con un approccio a volte crudo, ma anche più riflessivo e sentimentale. Highsnob dimostra di sentirsi a proprio agio destreggiandosi in diverse forme di rap. In particolare lo stile che descrive la musica dell’artista di La Spezia è il cloud rap, sempre più quotato anche in Italia.

VIDEOINTERVISTA A HIGHSNOB YANG

Abbiamo contattato Highsnob via Zoom per parlare del percorso che lo ha portato a comporre Yang. Ecco la nostra videointervista.

YANG – TRACKLIST

01 Too much

(prod. Tradez, Aaron Loud)

02 No boyfriend

(prod. Aaron Loud, Luke Giordano)

03 Balaclava feat. Nitro

(prod. Dat Boi Dee)

04 Bad bitch feat. Mambolosco

(prod. Dat Boi Dee, Aaron Loud)

05 Per odiarti non ho tempo feat. Samuel Heron

(prod. Tradez, Aaron Loud, Luke Giordano)

06 Uber black

(prod. Aaron Loud)

07 La rovina feat. Axos

(prod. Dat Boi Dee, Aaron Loud)

08 Rooftop

(prod. Tradez, Aaron Loud)

09 Bugie da bere feat. Pacestema

(prod. Dat Boi Dee)

10 WANNABE VOL. 3 feat. Junior Cally, Enzo Dong

(prod. Iv Eight)

11 Yin & Yang

(prod. Tradez, Aaron Loud)

HIGHSNOB YANG – INSTORE TOUR

Attualmente Highsnob è impegnato in una serie di date instore per presentare Yang. Dopo Milano, Monza, Savigliano (Cn), Torino e Varese, l’artista è pronto per nuove date. Ecco il calendario.

19/10 Brescia – Mondadori Bookstore – C.so Palestro, 28 – ore 16.00

19/10 Verona – Feltrinelli – Via Quattro Spade, 2 – ore 20.00

20/10 Padova – Mondadori Bookstore – P.zza Dell’insurrezione, 3 – ore 15.00

20/10 Vicenza – Saxophone – Viale Roma, 22 – ore 17.30

21/10 Massa – Mondadori Bookstore – P.zza Bertagnini, 9 – ore 15.00

21/10 Lucca – Sky Stone & Songs – P.zza Napoleone, 22 – ore 17.30

22/10 Firenze – Galleria Del Disco c/o Le Murate Caffè Letterario – ore 15.00

22/10 Bologna – Mondadori Bookstore – Via M. D’Azeglio, 32 – ore 18.00

23/10 Roma – Mondadori Bookstore – P.zza Cola di Rienzo, 81 – ore 15.00

Foto di Jessica De Maio