E’ uscito Presto (La Tempesta / Universal), il nuovo album di Generic Animal, uno degli artisti della nuova generazione che pubblico e addetti ai lavori hanno dimostrato di non voler perdere di vista proprio per la sua capacità di essere musicalmente credibile in più situazioni.

Presto è stato anticipato dai singoli Sorry, dalla title-track, 1400 e ora dal brano Nirvana. I brani portano la firma dello stesso Luca Galizia, ma l’album è stato arrangiato e suonato con l’amico Fight Pausa che ne ha anche curato la produzione. Spiccano i featuring di Franco126, Massimo Pericolo, Nicolaj Serjotti, Joan Thiele e Jacopo Lietti.

“Non solo convenzionali “featuring” ma voci che avevano qualcosa da dire per chiudere e arricchire le mie storie”.

Presto è il terzo disco di Generic Animal e arriva a poco più di un anno dall’omonimo esordio, seguito subito dopo da Emoranger. In mezzo una lunghissima serie di date in giro per l’Italia passando per alcuni dei festival più prestigiosi e collaborazioni con alcuni dei migliori esponenti della scena hip-hop e trap come Ketama126, Massimo Pericolo, Mecna, Rkomi, Pretty Solero.

Il nuovo album di Generic Animal è stato realizzato con il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’ambito del programma Per Chi Crea.

VIDEOINTERVISTA A GENERIC ANIMAL

Abbiamo incontrato Generic Animal a Milano nella sede della sua etichetta discografica. Ecco la nostra videointervista.

PRESTO – TRACKLIST

1. Comobynight

2. 1400

3. Sorry

4. Scherzo Feat. Massimo Pericolo

5. Promoter

6. Nirvana

7. Alveari Feat. Nicolaj Serjotti

8. Volvo

9. 700

10. Presto Feat. Franco 126

11. Adelio

12. Scarpe #2

GENERIC ANIMAL IN TOUR

Il 26 febbraio avrebbe dovuto prendere il via da Milano il tour di Generic Animal, organizzato da BPM Concerti nei principali club italiani. La prima data è stata posticipata, ma il resto della tournée è confermata. Ecco le date:

6 marzo – Viper – Firenze

7 marzo – Monk – Roma

13 marzo – New Age Club – Roncade (TV)

14 marzo – Bronson – Ravenna

19 marzo – Hiroshima Mon Amour – Torino

20 marzo – Santeria Toscana 31 – Milano – NUOVA DATA

21 marzo – The Cage – Livorno

28 marzo – Latteria Molloy – Brescia

4 aprile – Locomotiv – Bologna

8 aprile – Mangiadischi Live Club – Pescara

9 aprile – Mercato Nuovo – Taranto

Foto di Domenico Nicolini e Guido Borso