Il 20 marzo è il giorno dell’uscita del nuovo album di Galeffi Settebello. Un disco maturo in cui si possono riconoscere le ispirazioni del cantautore romano che durante il periodo di lavorazione dell’album ha letteralmente divorato la sua collezione di vinili (Ne abbiamo parlato Qui).

Settebello, prodotto dai Mamakass, per ora uscirà solo in digitale. Le versioni fisiche, in Cd e Vinile, a causa dell’attuale emergenza sanitaria, saranno disponibili in data da definirsi.

“Ho iniziato a scrivere ‘Settebello’ poco dopo essermi trasferito nel mio piccolo appartamento a Roma nel quartiere Montesacro. In questa nuova casa ho passato giornate intere ad ascoltare tutta la mia collezione di vinili, e credo proprio che quei giorni abbiano influenzato molto il mio approccio alla scrittura. Penso che ‘Settebello’ sia in qualche maniera un album coraggioso, con un occhio verso il passato e l’altro rivolto al futuro, proprio perché pregno di nostalgia da una parte e di speranza dall’altra.”

Queste le parole di Galeffi.

VIDEOINTERVISTA A GALEFFI

Il nuovo album di Galeffi Settebello è stato anticipato dai singoli Cercasi Amore, Dove non batte il Sole e Settebello (il video è prodotto da A Thing By e diretto da Olmo Parenti e Marco Zannon). Lo abbiamo contattato via Skype per presentare il nuovo progetto discografico. Ecco la nostra videointervista.

GALEFFI SETTEBELLO TRACKLIST

1 Settebello

2 Monolocale

3 America

4 Dove non batte il sole

5 Grattacielo

6 Quasi quasi

7 Tre metri sotto terra

8 Cercasi amore

9 Gas

10 Bacio illimitato

Foto di Giovanna Onofri