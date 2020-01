In Copertina

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 10 gennaio

Radio date del 10 gennaio.Eccoci arrivati al consueto appuntamento con il radio date dei nuovi singoli in uscita questa settimana, la prima interamente del 2020.L'anno.

Sanremo 2020, tutti gli autori delle canzoni del Festival

Sanremo 2020 autori (e produttori) delle canzoni in gara.Come ogni anno All Music Italia, da sempre attenta a quel che riguarda il mondo delle canzoni.

Anteprima Video: “Come l'America”, il nuovo singolo del cantautore pugliese Damiano Mulino

Il 10 gennaio uscirà il nuovo singolo di Damiano Mulino "Come l'America", dopo il successo estivo di "Ti porterò a ballare". Il videoclip è in anteprima su All Music Italia.

Classifica FIMI degli album più venduti del 2019. Trionfo assoluto per Ultimo e Salmo

Classifica dei dischi più venduti dell'anno e considerazioni sui risultati, gli artisti, Sanremo 2019, i talent e le case discografiche.

All Music Italia Awards 2019 - Scegli tu i migliori dischi del 2019

I dischi italiani usciti nel corso dell'anno divisi in cinque categorie, a voi la scelta.

Aspettando Sanremo 2020. Viaggio nelle canzoni da riscoprire Ep.7

Continua il viaggio alla scoperta dei brani passati dal palco dell'Ariston che meriterebbero di essere riascoltati .

Radio Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

ALL MUSIC ITALIA promuove la musica, non vende la pubblicazione di articoli!

A seguito di alcune segnalazioni da parte di artisti emergenti e produttori ci troviamo costretti a ribadire alcuni importanti concetti sulla natura del nostro sito.

Pagelle Nuovi singoli

Le recensioni del nostro critico musicale Fabio Fiume

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2020

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Brunori Sas: “Non puoi giocare con il cuore della gente se non sei un professionista"

"Cip!" è l'album che segna il ritorno di Brunori Sas dopo 3 anni di silenzio. Un disco in cui il cantautore si è messo a nudo parlando delle varie sfumature dell'amore.

Videointervista a Scarda: “Non ascolto Tormentone da tanto. Non mi piace riascoltarmi...”

Videointervista a Scarda, il cantautore reduce dal buon riscontro del tour Finetormentone e che si sta preparando per un 2020 al lavoro sul nuovo album di inediti. .

Intervista ai Bardamù: “Stray bop è un modo di essere e di pensare...”

Intervista di presentazione di "Stray Bop", l'album del duo Bardamù, composto dai fratelli Ginaski Wop e Alfonso Tramontana. Un esempio di contaminazione tra jazz e hip hop.

Intervista a Cecilia Quadrenni: “Esco Nuda? Nasce in seguito ad un incubo ricorrente...”

Intervista di presentazione di "Esco Nuda", il nuovo singolo della cantautrice senese Cecilia Quadrenni. Un inno al coraggio di essere se stessi.

Sanremo Giovani 2019: le videointerviste alle 8 nuove proposte di Sanremo 2020

Giovedì 19 dicembre con la messa in onda di Sanremo Giovani 2019 sono stati definitivamente scelte le otto nuove proposte del Festival di Sanremo 2020.

Sanremo Giovani 2019: resoconto della conferenza stampa e videointervista ad Amadeus

Le dichiarazioni di Amadeus, del Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, del Direttore di Raiuno Teresa De Santis e del vicedirettore Claudio Fasulo su Sanremo Giovani 2019. .

Videointervista a Galeffi. La fine di un amore secondo una nuova concezione

I singoli "Cercasi Amore" e "America" hanno mostrato un nuovo lato di Galeffi. Ecco la videointervista nella quale il cantautore spiega la direzione che sta prendendo la sua musica.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Festival di Sanremo 2020 riflessioni sul cast e sull'errore di Amadeus

Sanremo 2020 Big. Amadeus ha annunciato, in anticipo rispetto a quanto stabilito (vedi qui), i 22 artisti in gara al Festival di Sanremo e subito sono partite le polemiche.Polemiche sui nomi in gara, polemiche sul come e quando è avvenuto l'annuncio, polemiche sulla qualunque, alcune anche sterili.Facciamo un po' il punto della situazione partendo proprio...

Greta Menchi pubblica il suo nuovo singolo Euphoria

Il brano segue ai successi di "Fuori di me" e "Tinta".

Irene Grandi in gara al Festival di Sanremo 2020 con “Finalmente Io”

A 5 anni di distanza dall'ultima partecipazione sanremese, Irene Grandi torna sul palco dell'Ariston con il brano "Finalmente Io" nato da penne di valore assoluto.

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #2: tha supreme ancora primo in una chart che attende le nuove uscite del 2020

Le classifiche di vendita Fimi di questa settimana premiano tha supreme 1°tra gli album e i singoli. Tra i vinili il dominio è dei Pink Floyd. Aspettando le prime nuove uscite del 2020.

Classifica Radio Earone settimana 2: Emma conquista il podio con "Stupida allegria"

Gianna Nannini con Coez è la più alta new entry della settimana.

Pia Tuccitto: in radio il singolo “...E” scritto oltre 15 anni fa per Vasco Rossi

Sbarca in radio "...E", il brano portato al successo da Vasco Rossi che viene reinterpretato dalla sua autrice Pia Tuccitto. In attesa del nuovo album della cantautrice in arrivo a fine gennaio.

Rancore in gara al Festival di Sanremo 2020 con “Eden”

Dopo l'exploit del 2019 con "Argentovivo" in coppia con Daniele Silvestri, Rancore torna al Festival di Sanremo con il brano "Eden".

Random: una storia d'amore molto intenso nel singolo “Scusa AAA”

Il 10 gennaio è il giorno dell'uscita del nuovo singolo di Random "Scusa AAA", che arriva dopo gli ottimi riscontri di "Chiasso" e "Rossetto".

Raphael Gualazzi in gara al Festival di Sanremo 2020 con “Carioca”

Per Raphael Gualazzi quella del 2020 con "Carioca" sarà la quarta partecipazione al Festival di Sanremo. Aspettando il nuovo album e il tour in partenza ad aprile.

Anastasio Atto zero è il primo album fuori durante il Festival di Sanremo

Dopo esserci stato in qualità di ospite, lo scorso anno, il rapper torna al Festival. Questa volta in gara.

Certificazioni Fimi settimana 1: Marracash è doppio disco di platino. Arriva l'oro per Fortuna di Emma

Nella prima settimana del 2020 Emma Marrone raggiunge l'oro. Stesso traguardo anche per il nuovo disco live di Vasco Rossi.

Thomas svela la tracklist del suo nuovo Ep "Imperfetto"

Il nuovo progetto discografico del giovane artista uscirà il 24 gennaio e sarà composto da sei brani.

Spotify sceglie Coez e lancia Singles, il 45 giri virtuale, anche in Italia

Per il debutto il cantautore ha scelto un brano del suo ultimo disco e una cover di Claudio Baglioni.

Roshelle feat Emis Killa: “Rosa Naturale” è il singolo che inaugura il 2020 dei due artisti

Il 2020 si apre con l'uscita di "Rosa Naturale", il nuovo singolo di Roshelle feat. Emis Killa, brano dalle coinvolgenti sonorità urban.

Sanremo 2020: quel cast sempre complicato da montare! Pensieri ad alta voce...

Una riflessione del nostro critico musicale sia sul discorso "Big" al Festival, che sugli artisti in in gara, nome per nome.

Gigi D’Alessio: al via le prevendite della tournée “Noi Due Tour 2020 – A gentile richiesta”

Apriranno a breve le prevendite per Gigi D’Alessio Noi Due Tour 2020, la tournée teatrale del cantautore napoletano che prenderà il via a marzo. Intanto con Nino D'Angelo.

News

dalla discografia

Assomusica: il biglietto nominale non risolve il problema del Secondary Ticketing

Lorenzo Vizzini: l'autore firma un contratto in esclusiva con BMG

Malcky G il più giovane rapper italiano firma un contratto con Universal Music Italia

ALESSANDRA FLORA firma un nuovo contratto da autrice con SUGAR MUSIC

FORTUNATO ZAMPAGLIONE firma con il Gruppo Sugar

Rubriche

Radio Date

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 10 gennaio

Sondaggi

All Music Italia Awards 2019 - Scegli tu i migliori dischi del 2019

Pagelle Nuovi singoli

Le Pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani di inizio 2020

La mosca Tzè Tzè

Tiziano Ferro pubblica le chat con Marco Mengoni e Tommaso Paradiso

L'ANALISI

Eurovision 2019: i risultati di Mahmood e l'analisi delle classifiche europee di vendita!

Cri + Sara Fou: il singolo “Federica” feat. Il Cane aspettando l'Ep d'esordio

Sereno: l'esordio è... “Bellissimo”, singolo dalle sonorità pop dance!

Tutti Fenomeni: dopo i singoli “Valori aggiunti” e “Qualcuno che si esplode” ecco l'album "Merce funebre"

Cabrio rende omaggio all'icona de Il Grande Mazinga

Anteprima Video: “Come l'America”, il nuovo singolo del cantautore pugliese Damiano Mulino

Alex Cliff: "Neve" è il nuovo singolo del rapper che riuscì a commuovere la giuria di X Factor

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #2: tha supreme ancora primo in una chart che attende le nuove uscite del 2020

Classifica Radio Earone settimana 2: Emma conquista il podio con "Stupida allegria"

Certificazioni Fimi settimana 1: Marracash è doppio disco di platino. Arriva l'oro per Fortuna di Emma

Classifiche di vendita: i vinili e le compilation più venduti nel 2019

Classifica dei singoli più venduti in Italia nel 2019... Fred De Palma e Ana Mena primi. Record di presenze per Sfera Ebbasta

Classifica FIMI degli album più venduti del 2019. Trionfo assoluto per Ultimo e Salmo

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

Mina Fossati: Un grande disco che… non mi piace.

Gianna Nannini: La Differenza è ritornare all’essenzialità.

Niccolò Fabi, Tradizione e tradimento cronaca di un bel disco

Emma: Fortuna, l’album più bello di Emma… ma solo fino al prossimo.

Brunori Sas Intervista Cip!

Gabriella Martinelli e Lula Intervista Aspettando Sanremo 2020

Matteo Faustini Intervista Aspettando Sanremo 2020

Tecla Insolia Intervista Aspettando Sanremo 2020

Marco Sentieri Intervista Aspettando Sanremo 2020

Fadi Intervista Sanremo Giovani 2019

Leo Gassmann Intervista Sanremo Giovani 2019

Eugenio in Via di Gioia Intervista Sanremo Giovani 2019

Fasma Intervista Sanremo Giovani 2019

Tecla Insolia Intervista Sanremo Giovani

Marco Sentieri Intervista Sanremo Giovani 2019

Amadeus Intervista Sanremo Giovani 2019