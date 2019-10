Nei giorni scorsi Romina Falconi ha annunciato diverse novità, dal lancio del nuovo singolo al ritorno del Centro D’ascolto – Reparto Biondologia.

Per l’occasione il nostro direttore, Massimiliano Longo, è tornato ad incontrare la bionda cantautrice per realizzare con lei una lunga videointervista senza censure ne peli sulla lingua, proprio come i testi di Romina.

L’ultimo anno per la Falconi è sicuramente stato quello della consacrazione interiore, un processo che l’ha portata finalmente a comprendere le proprie potenzialità nel mondo del pop al femminile.

Queste nuove consapevolezze arrivano sopratutto grazie al successo di critica del suo ultimo album, Biondologia, ma anche da un contratto discografico che l’ha portata ad entrare nel roster di una delle etichette discografiche più importanti del nostro paese, la Mescal.

Una casa discografica perfetta per una cantautrice dalle mille sfaccettature come Romina. Non scordiamoci infatti che la Mescal è stata l’etichetta che ha tenuto a battessimo dischi che fanno parte della storia della discografia italiana con artisti come Ligabue, Subsonica, Morgan, Bluvertigo, Cristina Donà e Afterhours, tra i tanti.

Ora, dopo il successo estivo del singolo Magari muori, Romina ha appena lanciato un nuovo estratto dal suo album, Buona vita arrivederci, accompagnato da un video davvero particolare (vedi qui) e si prepara a tornare ad ascoltare il suo pubblico con il Centro D’Ascolto – Reparto Biondologia (qui le date).

Annunciate anche le prime date live del 2020 a Roma e Milano, biglietti già in prevendita.

Di questo e di tanto altro Romina Falconi ha parlato in una lunga intervista con il nostro direttore di cui oggi vi proponiamo la prima parte.

Tornate in questo articolo domenica per poter vedere la seconda parte dell’intervista con la cantautrice. Buona visione.

ROMINA FALCONI INTERVISTA VIDEO PRIMA PARTE

ROMINA FALCONI INTERVISTA VIDEO SECONDA PARTE

La seconda parte dell’intervista sarà pubblicata il 20 ottobre in questo articolo.