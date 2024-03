Videointervista a Mr.Rain: “Non posso controllare il tempo, ma posso scegliere come viverlo”

A poche ore dall’uscita di “Pianeta di Miller“, abbiamo Mr.Rain, che ci ha parlato di questo suo nuovo album di inediti e del concetto di “tempo“.

Oltre ad essere un viaggio introspettivo e sincero attraverso tutti i mondi e le anime del rapper, il disco è infatti anche un’esplicita citazione del film Interstellar, dove Mr.Rain, come il protagonista del film, viaggia ad una velocità diversa, più lenta. Ed ecco che, mentre il resto del mondo va troppo veloce, cambia e si evolve, lui teme di rendersi conto – un giorno – di aver attraversato la vita senza gustarne le tappe, senza aver goduto di ogni momento.

MR.RAIN RACCONTA “PIANETA DI MILLER”

“A differenza dei dischi precedenti, questo è un album dove ho cercato di sperimentare diverse sfumature di quello che posso e che voglio fare anche nei miei lavori futuri. Brani come Supereroi, Due Altalene e Vite Precedenti sono più classici. La Fine Del Mondo con Sangiovanni o Un Milione Di Notti con Clara li considero invece ibridi. Ho provato infatti ad uscire dalle sonorità che sono nelle mie corde e così anche in Immortali e Figli Della Notte.

Credo che questo sia il mio disco più eterogeneo a livello musicale e anche quello in cui mi sono divertito di più, ritrovando la curiosità di fare musica e provando a spaziare tra diversi generi musicali. Ma non è tutto! Di fatto, Pianeta Di Miller è anche il mio progetto più suonato. Alcune parti le ho suonate io stesso, altre i musicisti. Per me era importante che arrivasse il calore della musica, che mi porterò anche nei live”.

