Videointervista a Il Pagante: “Non potremo mai trattare argomenti troppo seri e cupi, ma...”

Il Pagante Open Bar

Non esiste estate senza Il Pagante! Il trio milanese per il 2021 ha pensato a Open Bar (licenza esclusiva Believe Artist Services), un brano scritto due anni fa e che con la consueta ironia parla della nostra volontà di vivere in pieno la bella stagione. Nell’inciso c’è un’ospite misterioso che verrà svelato il giorno che sarà pubblicato il videoclip!

Open Bar, prodotta da Itaca (il team di Merk & Kremont) è l’ultimo di una lunga serie di successi che in 10 anni hanno regalato al progetto svariati dischi d’oro e di Platino sia per gli album che per il singoli.

“L’estate 2021 per qualcuno è l’estate del ‘tutto aperto’ dopo un anno e mezzo di reclusione forzata e noi abbiamo deciso di farla cominciare al grido di OPEN BAR, che per definizione è sempre stato sinonimo di liberi tutti o avanti il prossim.o Siamo consci del periodo storico che stiamo vivendo e chiaramente la nostra provocazione sta proprio qui: Chi vuole una estate open bar? La risposta è prevedibile, TUTTI.”

Queste le parole de Il Pagante, trio oggi composto da Roberta Branchini (Ambassador per Milanocortina 2026), Federica Napoli (ambasciatrice del body positive) e Eddy Veerus (autore dell’inno Noi siamo l’Inter prodotto da Merk & Kremont).

VIDEOINTERVISTA A IL PAGANTE OPEN BAR

Abbiamo contattato Il Pagante per una videointervista di presentazione del nuovo singolo.