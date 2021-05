Videointervista a Ibla: “Ringrazio la vita per questa meravigliosa esperienza”

Ibla Libertad

Ibla, reduce dalla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, pubblica il singolo Libertad, un brano in spagnolo ricco di significato.

Il pezzo narra la storia di un amore malato, di un sentimento simile ad una tempesta da cui è necessario uscire per sentirsi nuovamente liberi e consapevoli di se stessi e di ciò che si desidera realmente.

“L’amore per me è un sentimento meraviglioso che dovrebbe sempre aggiungere, mai togliere. Il segreto più grande di un amore sano, secondo me, è davvero amare prima se stessi, senza andare alla ricerca dell’altra metà della mela: siate voi stessi la mela più bella e lucente dell’albero.”

Così Ibla spiega il singolo che è accompagnato da un lyric video, caricato sul profilo YouTube di Amici di Maria De Filippi.

Ibla già nel 2018 provò ad accedere ad Amici, ma in quell’occasione non riuscì a superare le selezioni. Nel 2020, poi, prese parte a Deejay On Stage dove incontrò Rudy Zerbi, suo mentore anche nel talent fino a un diverbio che la avvicinò ad Arisa.

VIDEOINTERVISTA A IBLA LIBERTAD

“Ringrazio la vita per questa meravigliosa esperienza che porterò con me per sempre! Grazie a tutti voi per l’affetto e il sostegno infinito che mi avete dato e continuate a darmi.”

Questa le parole postate da Ibla al termine della sua esperienza ad Amici.