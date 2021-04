AMICI DI MARIA DE FILIPPI: LE PAGELLE DEGLI INEDITI DI TANCREDI, ARIANNA e IBLA

Amici di Maria De Filippi inediti... continuano con il penultimo appuntamento le pagelle degli inediti di Amici 20 a cura del nostro critico musicale, Fabio Fiume.Come se la saranno cavata Tancredi, Ibla e Arianna Gianfelici?

Continua il mio personale scandaglio sui nuovi cantanti in gara ad Amici di Maria De Filippi. Oggi è la volta di Tancredi, talento della scuderia di Federico Nardelli e di Giordano Colombo, che trovo forse nell’insieme quello più centrato fra tutti i ragazzi che hanno preso parte al talent quest’anno, ma anche quello meno spinto; il motivo forse è che un po’ meno “tipo” ?

Beh non dovendo per fortuna occuparmi di queste cose, posso semplicemente dire che le sue canzoni, non epocali di certo, sono però dei piacevoli divertissement radiofonici, forse molto più di quelli di tutti gli altri. Non scopiazzano altro, non stanno sotto la pressione della moda dell’autotune, ma preferiscono giocare di raddoppi vocali, di controcanti, per rendere più interessante un passaggio delle canzoni.

Per Ibla invece c’è lo scotto pesante che ha colpito pure Enula: quello di essere molto brava ma anche femmina e quest’anno l’attenzione sin dalle prime battute non è stata rivolta al gentil sesso. La sua produzione è quanto meno adatta ad un mondo che è evidente che la ragazza ha dentro, tanto da non apparire forzata in nessuna delle scelte. Ci vedi altre grandi star latine che potrebbero cantare questi pezzi, ma sono i suoi e lei fa bene a cercare la sua strada che potrebbe, con un po’ di fortuna, non esser solo italiana.

Arianna Gianfelici ha invece il talento di una voce cristallina ma deve trovare il suo segno distintivo. Esser brava può spesso non esser sufficiente se non condisci la cosa con quella lucetta che si accende nella testa di chi ti ascolta appena parte la tua voce, riconoscendoti. Con questo unico inedito mi resta un anonima. Ma scendiamo nel dettaglio dei brani…

