tellynonpiangere videointervista, “in futuro mi piacerebbe andare a Sanremo, è il mio sogno”

tellynonpiangere continua il suo “nuovo” percorso dopo l’esperienza di X Factor e torna con un nuovo singolo, solo solissimo, dando seguito anche al racconto delle sue emozioni e della sua storia.

È il racconto di qualcosa che non c’è più, alla ricerca di una speranza a cui aggrapparsi per poter ricominciare, come un augurio a se stesso che diventa universale, facendosi voce di chiunque abbia perso qualcosa di importante.

tellynonpiangere, un passo dopo X Factor

Giorgio Campagnoli, vero nome di tellynonpiangere, ha scelto la strada dell’accettazione dei propri limiti per riemergere più forte con una consapevolezza rinnovata e ritrovata.

Ai nostri microfoni ha raccontato la nascita del brano ma anche tanto altro, partendo proprio dal suo stato d’animo di questi mesi post programma fino alla pubblicazione di solo solissimo:

“Penso di essere più sicuro di me, uscito dal programma mi sono chiuso subito in studio a lavorare tantissimo ed è uscita fuori anche questa canzone.

Parlo di persone che non ci sono più nella mia vita, di me ed è anche un augurio che mi faccio di riuscire ad aprirmi un po’ di più, essere più me stesso, libero con la mente e tranquillo.”

“Dirmi bravo di più” e l’obiettivo Ariston

Abbiamo imparato a conoscere un artista riservato, schivo, ma che è cresciuto molto dalla prima puntata a oggi. In che cosa ti auguri di cambiare ancora?

“Cercare di vivermi meglio le cose e dirmi anche ‘bravo’ di più, non me lo dico molto. E’ sempre una rincorsa continua, rimango con i piedi per terra anche quando raggiungo un obiettivo prefissato.

Se due anni m’avessero detto che sarei arrivato in semifinale a X Factor non so se c’avrei creduto, mentre per il futuro mi piacerebbe tanto arrivare sul palco di Sanremo, all’Ariston e godermela di più.”

Il rapporto con la classe di X Factor e le possibili collaborazioni

Hai visto il percorso dei tuoi amici di X Factor, una gran classe quella di quest’anno:

“Sono sinceramente felice per loro, spero facciano belle cose che li rendano felici. Facciamo tutti cose diverse e, per questo, fortunatamente non c’è mai stato paragone tra noi. Ognuno fa il suo felicemente e spera per gli altri, siamo tutti presi bene tra noi.

Per il mio album non so se si riuscirà a collaborare ma spero di sì, magari con EroCaddeo con cui si è instaurato un bellissimo rapporto. Potrebbe essere una bella parentesi.”

Guarda la video intervista di tellynonpiangere con All Music Italia

Per scoprire tutto quello che ci ha raccontato tellynonpiangere, guarda la nostra video intervista qui sotto.