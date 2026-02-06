tellynonpiangere: dopo X Factor, arriva il nuovo singolo “solo solissimo”

tellynonpiangere, solo Solissimo: significato del testo del nuovo singolo.

Dopo l’esperienza a X Factor e la pubblicazione di barche di carte, l’inedito che lo ha portato alla semifinale dello show, tellynonpiangere – all’anagrafe Giorgio Campagnoli – torna con un nuovo singolo, solo Solissimo, in uscita per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy.

Scritto a quattro mani con Pecs e prodotto da Rocco Giovannoni, il brano è accompagnato da un video, girato tra le vie di Bologna, in cui il tema della solitudine viene affrontato attraverso il dialogo tra la realtà esterna e la sua percezione interiore. Telly osserva così i suoi pensieri e dà inizio al suo nuovo viaggio.

“Finito il programma, ho sentito subito l’esigenza di tornare in studio. Sto scrivendo tantissimo: da solo, ma anche con altri autori e produttori. solo solissimo nasce dall’incontro con Pecs, che avevo già conosciuto qualche anno fa e con cui sono entrato immediatamente in sintonia.

Ho avuto bisogno di raccontare cosa si prova quando si perde qualcuno e di buttare fuori il mio sentirmi spesso solo in mezzo alla gente, che va un po’ in contrapposizione col mondo affollato, pieno di pensieri e contraddizioni, che ho dentro e a cui faccio fatica a dare voce, se non con la musica”.

TELLYNONPIANGERE, “SOLO SOLISSIMO”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

solo Solissimo è il racconto di qualcosa che non c’è più, alla ricerca di una speranza a cui aggrapparsi per poter ricominciare. Ed è proprio in questo senso che il brano si trasforma in una sorta di auto-augurio, che diventa però universale, dando così voce a chiunque abbia perso qualcosa di importante.

Per quanto riguarda il sound, invece, il pezzo si apre sulle note malinconiche di un pianoforte che cresce man mano che avanza il racconto, per poi esplodere in un urlo che rappresenta il desiderio di riuscire a comunicare tutto ciò che ognuno di noi custodisce dentro di sé.

TESTO DEL BRANO

Sono venuto solamente a ridarti la chitarra

se vuoi cantare

tutte le storie sono un po’ diverse

ma le persone sono tutte uguali

siamo in strada come non piovesse

senza musica da gran finale

vuoi vedere ancora i miei difetti

se non hai tempo io ti lascio andare

coglieresti un fiore

tutto d’oro

se poi sai che muore

come fosse un uomo

solo solissimo

in giro a Bologna

non dormo

più

la tristezza arriva è arrivata di sabato

l’universo è iniziato da un atomo

e se un addio

se è colpa mia, chissà

vola una preghiera e penso a quella sera

soli dentro un cinema

di provincia

e lunedì si ricomincia

Siamo cresciuti

come i figli degli altri con i genitori da incolpare

ma proprio quando meno te lo aspetti

e li capisci che ci rimani male

siamo parole perse in un discorso

che non volevamo affrontare

dici che non è più lo stesso

di quando dormivamo al mare

coglieresti un fiore

tutto d’oro

se poi sai che muore

come fosse un uomo

solo solissimo

in giro a Bologna

non dormo

più

la tristezza arriva è arrivata di sabato

l’universo è iniziato da un atomo

e se un addio

se è colpa mia, chissà

vola una preghiera e penso a quella sera

soli dentro un cinema

di provincia

e lunedì si ricomincia

aaaah

e lunedì si ricomincia

aaaah

solo solissimo

in giro a Bologna

non dormo

più

la tristezza arriva è arrivata di sabato

l’universo è iniziato da un atomo

e se un addio

se è colpa mia, chissà

vola una preghiera e penso a quella sera

soli dentro un cinema

di provincia

e lunedì si ricomincia

Foto di copertina a cura di Jonathan Petrignani