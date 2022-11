Tananai: la video intervista di presentazione del nuovo album, “Rave, Eclissi”

Si intitola Rave, Eclissi il primo, vero disco della carriera di Tananai, un giovane artista milanese che fino a poco più di un anno fa era uno sconosciuto ai più ma che oggi è più che mai lanciato nel firmamento delle stelle più brillanti del pop italiano.

A Tananai è bastato (si fa per dire) arrivare ultimo al Festival di Sanremo 2022 con Sesso occasionale per riuscire a costruirsi intorno un’immagine geniale, a metà fra il bravo ragazzo e il bad boy che ti fa impazzire ghostandoti, conquistando il cuore di migliaia di fan (giovani donne, ma non solo) in men che non si dica.

Complice la viralità dei suoi pezzi su TikTok (uno su tutti, Baby Goddamn, ma anche Pasta e ovviamente La dolce vita con Fedez e Mara Sattei) i numeri di Tananai sono schizzati subito su tutti i social, Instagram e Spotify in modo particolare, qualcosa di davvero assurdo (ma dopo tutto meritato) per un giovane artista simile.

Il suo primo disco è dunque la presentazione dei suoi due lati, quello più caciarone e festaiolo (la parte di Rave) e quella di Eclissi, più introspettiva e profonda. Queste due facce della stessa medaglia si completano e integrano dando vita ad un mix esplosivo, inserito in un album davvero molto valido.

L’intervista di Tananai

A poche ore dall’uscita del progetto discografico di Tananai, All Music Italia ha incontrato l’artista a Milano, nella stessa location dove nel giro di poche ore si sarebbe tenuto un clamoroso release party. Insieme al cantante (pronto a ripartire in tour nella primavera del 2023) abbiamo parlato del significato del disco, del suo rapporto con sesso e amore, di come la sua vita è cambiata (capovolta e già finita, cit.!) e della prospettiva di ritornare sul palco di Sanremo.

Qui sotto la nostra video intervista all’artista per l’uscita di Rave, Eclissi.