Sofia Tornambene torna con un nuovo singolo dal sound sofisticato, che ci porta a sognare e fantasticare.

La vincitrice dell’ultima edizione di X-Factor è tornata venerdi 24 aprile con il nuovo singolo Ruota panoramica (di cui vi abbiamo parlato qui), un brano molto diverso dal precedente inedito A domani per sempre, che vede la produzione di Michele Canova Iorfida, produttore tra i più noti in Italia.

Abbiamo intervistavo per voi Sofia Tornambene in l’occasione dell’uscita del suo nuovo singolo.

Sofia ha 17 anni ed è di Civitanova Marche. Ha iniziato a studiare canto sin da piccola seguendo le orme del padre, un musicista jazz. E’ appassionata di arti marziali, il suo nome d’arte Kimono arriva da lì.

Seppur giovanissima è riuscita a farsi largo fino alla vittoria di XF13 con cover di brani come Fix You dei Coldplay e “C’est la vie” di Achille Lauro. Il suo primo singolo A domani per sempre ha già superato i sette milioni di stream.

Ruota panoramica è il nuovo singolo prodotto da Michele Canova Iorfida.

SOFIA TORNAMBENE INTERVISTA

Ciao Sofia, come stai passando questa quarantena considerando che per te è la seconda, visto che sei già stata chiusa per settimane nel loft di X-Factor?

Sì, praticamente ho fatto doppia quarantena infatti è stata un po’ tosta, perché appena uscita avevo una voglia matta di fare un sacco di cose, di iniziare la mia carriera artistica, di andare a Milano.

Quindi ritrovarsi un’altra volta chiusi non è stata una bella cosa, però vedo i lati positivi perché sto scrivendo tantissimo e sono completamente immersa nella musica, ho a casa tutti gli strumenti, ho ripreso a suonare la chitarra, ho molta ispirazione in questo periodo.

Uscita dalla trasmissione com’è stato tornare a casa? Hai metabolizzato immediatamente la vittoria?

E’ stato un po’ strano ma è stata una cosa meravigliosa.

Io sono andata a X-Factor perché avevo voglia di esprimermi e far sentire la mia musica, ma mai mi sarei immaginata di arrivare in finale e per di più di vincere, è stato incredibile.

Quando sono uscita tutti che mi salutavano e mi riconoscevano, poi a scuola mi hanno fatto una grande festa: è stato bellissimo.

Ruota panoramica è il tuo nuovo singolo, di cosa parla questa canzone?

Il tema principale è la spensieratezza, in questo periodo ci possiamo immedesimare nella frase del ritornello “Sono sola in una giungla con il tempo che non passa”, infatti siamo chiusi nelle nostre stanze; però questa canzone ci porta anche a fantasticare e a pensare di essere fuori, ci fa viaggiare con la mente, sogni quindi un po’ di libertà.

Questo brano è stato scritto prima della quarantena, non è stato voluto che ci si potesse immedesimare cosi tanto con questo periodo, ma è una cosa molto bella.

Il brano è stato prodotto da Michele Canova, uno dei più importanti produttori italiani, com’è stato lavorare con lui? E cosa ha aggiunto al tuo brano?

Questo pezzo è nato dalla prima sessione che ho fatto dopo X-Factor con Canova a Milano.

Per me è stato un onore lavorare con lui, quando è entrato in studio avevo il cuore in gola, ero super emozionata.

Per me era la prima volta in studio con altre persone, ero molto agitata, loro mi hanno consigliato a sperimentare e a fare qualcosa di diverso, infatti Ruota panoramica è un brano dal sound molto più ritmato rispetto a Domani per sempre.

La cosa bella è che è nato un bel pezzo, che anche se molto diverso da quello precedente, mi rispecchia comunque moltissimo, soprattutto nella parte testuale.

La collaborazione con Canova è terminata o avete lavorato anche su altri brani? Ci sono in vista altre collaborazioni? Con chi ti piacerebbe collaborare?

Con Canova abbiamo fatto una settimana di sessione insieme, abbiamo lavorato ad altri pezzi e stiamo continuando a lavorarci anche in questo periodo a distanza.

Per altre collaborazioni ancora non ho nulla in programma, mi piacerebbe molto poter lavorare con Elisa, Ultimo e Tiziano Ferro con cui mi sono trovata benissimo a duettare durante X-Factor.

Durante X-Factor sei stata seguita da Sfera Ebbasta e Shablo, sei ancora in contatto con loro?

Con Shablo ho firmato adesso un contratto manageriale, quindi sarò seguita da lui, sono molto contenta perché ha creduto in me fin dall’inizio e continua a farlo.

Con Sfera ci siamo sentiti attraverso i social, mi ha fatto un in bocca al lupo, poi purtroppo, per via pure della situazione attuale, non sono più riuscita a vederlo di persona.

C’è un vincitore di X-Factor che ti piace particolarmente e di cui vorresti seguire le orme?

Sicuramente Marco Mengoni, mi piace un sacco e mi piacerebbe poterci collaborare un domani.

Te la sentiresti in futuro di calcare il palco di Sanremo?

Sarebbe il mio più grande sogno, io mi ricordo fin da quando ero piccolina avevo una tastiera giocattolo rossa, noi abbiamo la tradizione di guardare sempre Sanremo in famiglia, io mi mettevo sempre davanti alla televisione con questa tastierina e cantavo con i cantanti e dicevo “Mamma un giorno ci voglio andare anche io” e quindi Sanremo rimarrà sempre uno dei miei più grandi sogni.