Che guaio l’amore, il nuovo singolo di Seltsam, è uscito venerdì 27 novembre per Honiro Label. In questa video intervista Seltsam spiega perché, nel brano, lasciarsi travolgere dai sentimenti è un guaio bello.

Seltsam, al secolo Lorenzo Giovanniello, cantautore romano classe 2001, ha scritto la canzone in un casale in Toscana, tra amici e cicale. È il brano che aveva portato alle audizioni di Sanremo Giovani 2026, rimasto fuori dai 15 scelti. La produzione è di Niagara e dei Fratelli Cosentino.

Il singolo arriva dopo un anno ricco per il cantautore: la finale di Sanremo Giovani 2025 con Scusa mamma, che è diventata virale, il live MammaRoma all’Alcazar Live di Roma e Scandalo al sole, nella colonna sonora della serie Rai FOMO – Fear of Missing Out.

Seltsam, intervista sull’amore: perché è un guaio bello

Quanto c’è di autobiografico in Che guaio l’amore? C’è tanto, anche perché io sono una persona che, quando si innamora, perde la testa. Ad esempio, il mio cane Ettore nasce come regalo alla mia ex ragazza: avevo 18 anni e lei un giorno mi disse “Vorrei un cane”. Il giorno dopo mi sono presentato con il cucciolo. Poi lei non l’ha potuto tenere e l’ho tenuto io, e meno male! Però l’amore è proprio un guaio, è quell’impeto che ti fa fare più cose di quelle che pensi di poter fare. C’è una bellissima poesia di Pablo Neruda che dice: “Io ti amo senza sapere né come, né quando, né da dove”. Secondo me l’amore è quel sentimento disinteressato che ti dà la carica per affrontare tutto, anche se ti mette un po’ di paraocchi. È quella sensazione di farfalle nello stomaco che ti fanno quasi volare.

Nel brano ribalti la parola guaio: da negativa diventa una cosa bella? Sì, l’idea è proprio quella di dire che è un guaio bello, ma resta comunque un guaio perché ti fa girare parecchio la testa, ti fa perdere i punti di riferimento e ti fa dubitare di qualsiasi cosa. Abbiamo voluto dare questa sensazione di estrema positività nei confronti dell’amore, pur riconoscendo che ti scombussola tanto.

Dopo qualche delusione o situazione complicata tendi a mettere dei filtri o continui a buttarti a capofitto? Io in amore faccio schifo, sono stato bocciato più e più volte, quindi sono proprio l’ultimo a cui chiedere quale sia la tattica giusta per innamorarsi. Però io mi butto. Il problema, per chi ha un carattere come il mio, è che dopo certe esperienze (io ho avuto due storie molto lunghe) inizi un pochino a frenarti. Ma a quel punto il tuo carattere si snatura e non te la vivi più bene. L’innamoramento va vissuto al 300%, per quanto possa fare male o bene. Nel momento in cui ti freni, è come dire: “Ok, mi mangio l’amatriciana, ma ci metto meno guanciale e niente sugo”.

La video intervista a Seltsam: cani, imperfezione e Sanremo Giovani

Nella video intervista integrale Seltsam parla anche dei suoi cani Ettore e Circe, dell’imperfezione che cerca nelle canzoni e di come ha vissuto il dopo Sanremo Giovani 2025.

Foto: ufficio stampa Honiro