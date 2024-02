Sanremo 2024, Emma: “Vorrei dedicare questo Festival a mia mamma”

A poche ora dalla terza serata di Sanremo 2024 abbiamo incontrato Emma, che ci ha parlato di “Apnea“, il brano in gara al Festival, e della serata dedicata alle cover, durante la quale presenterà un medley di Tiziano Ferro insieme a Bresh.

Ma non è tutto! La cantante ci ha infatti parlato anche di una sorpresa che ha voluto fare alla Nazionale Italiana di Nuoto Artistico, attualmente impegnata ai campionati mondiali a Doha, che ha creato una coreografia sulle note di “Apnea” senza saperlo.

Di fatto, la squadra azzurra si è esibita con una performance speciale senza sapere che poi sarebbe diventata la coreografia del brano. In collegamento da Sanremo, martedì 6 febbraio, è stata poi la stessa Emma a svelare a tutta la squadra ciò che avevano realizzato, mostrando loro in anteprima il video di “Apnea“.

EMMA, “SOUVENIR SANREMO EDITION 2024”

Scritta dalla stessa Emma insieme a Paolo Antonacci, Davide Petrella e Julien Boverod (in arte Jvli), che è anche il produttore della canzone, “Apnea” sarà contenuta in “Souvenir Sanremo Edition 2024” (Capitol / Universal Music), l’unica edizione di “Souvenir” con il brano sanremese e la speciale card baciata da Emma (disponibile in tutti gli store) o la card baciata e autografata (in esclusiva sullo store ufficiale di Universal e già sold-out), in uscita venerdì 9 febbraio.

SANREMO 2024: “apnea”, VIDEOINTERVISTA A emma