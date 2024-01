Sanremo 2024, videointervista ai bnkr44: “Il punk è un’attitudine”

Tra i vincitori – insieme a Clara e ai Santi Francesi – di Sanremo Giovani 2023 con “Effetti Speciali“, i bnkr44 sono ora pronti per il debutto sul palco del Festival di Sanremo 2024, dove presenteranno il brano “Governo Punk“.

“Si tratta di un brano energico, divertente, leggero. Non è un brano né punk, né politico, a dispetto di quello che il titolo potrebbe suggerire. È la rappresentazione di uno stato d’animo, di una ribellione, la fuga dalla noia della provincia, l’uscire fuori dai canoni e da ciò che è standardizzato. Il Governo Punk del titolo siamo noi, che viviamo secondo le nostre regole”.

Quello dei bnkr44 è un mix di urban, pop elettronico e rock 3.0, che da Soundcloud e dalle rispettive camere da letto di provincia li ha condotti fino al palco più prestigioso d’Italia.

Ma, chi sono i bnkr44? Progetto unico e dal sound imprevedibile, i bnkr44 sono Erin, Piccolo, Faster, JxN, Caph e Fares, guidati e coordinati dal direttore artistico geray0.

Sanremo 2024: “governo punk”, VIDEOINTERVISTA Ai bnkr44

Oggi, per voi, cosa rappresenta il punk?

È un’attitudine. È andare controtendenza. Essere punk non vuol dire per forza fare musica punk. Per noi è punk tutto ciò che non è convenzionale.

Nello specifico, per quanto riguarda il brano che presenteremo a Sanremo 2024, abbiamo scelto di inserire nel titolo la parola ‘punk’ per creare un contrasto. Di fatto, il governo e il punk sono due cose estreme e contrastanti.

bnkr44, i love villanova club tour: le date

3 Aprile 2024 – ROMA , Largo Venue

, Largo Venue 4 Aprile 2024 – NAPOLI , Duel Club

, Duel Club 5 Aprile 2024 – PERUGIA , Urban Club

, Urban Club 6 Aprile 2024 – CESENA, Vidia Club

Vidia Club 9 Aprile 2024 – MILANO , Alcatraz

, Alcatraz 11 Aprile 2024 – FIRENZE , Viper Theatre

, Viper Theatre 12 Aprile 2024 – PADOVA , Hall

, Hall 13 Aprile 2024 – TRENTO , Sanbapolis

, Sanbapolis 18 Aprile 2024 – BOLOGNA , Link

, Link 19 Aprile 2024 – TORINO, Hiroshima Mon Amour

Foto di copertina di Andrea Ariano