Sanremo 2024, videointervista ad Alfa: “Oggi ci si concentra troppo su se stessi”

Dopo un 2023 da protagonista, che l’ha visto scalare le classifiche, e due tour sold-out, Alfa debutta al Festival di Sanremo 2024 con “Vai!“, brano di cui ha scritto il testo e composto la musica, in collaborazione con i produttori statunitensi Ian Scott e Mark Jackson.

Il brano sarà contenuto all’interno del nuovo album del giovane cantautore genovese, “Non so chi ha creato il mondo, ma so ce era innamorato“, in uscita per Artist First venerdì 16 febbraio sulle piattaforme digitali e venerdì 23 febbraio in formato picture disc.

Sanremo 2024: “VAI!”, VIDEOINTERVISTA AD ALFA

“Vai!” anticipa il tuo nuovo album di inediti, “Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato“, e – a questo proposito – tu hai recentemente dichiarato che oggi la vera rivoluzione è essere romantici. Ci parli un po’ più nel dettagli di questo concetto?

Per me la musica è una rivalsa sociale, nel senso che io non ho mai nascosto il mio passato da ‘bullizzato’. Però, ci si sta troppo concentrando su se stessi. Ho dunque scelto di scrivere un disco sull’amore altrui. Il titolo, nello specifico, mi è venuto in mente vivendo e si riferisce a tutte quelle cose che ti collegano all’idea dell’amore anche se tu non lo stai realmente provando. Un esempio? Una coppia che si bacia, un nonno che accompagna un nipote a scuola o, semplicemente, un bel tramonto.

Per quanto riguarda il sound, invece, cosa dobbiamo aspettarci da questo tuo nuovo progetto discografico?

Sarà un viaggio nella musica americana, tendenzialmente quella folk e country, perché ho trovato una sorta di correlazione tra le mie radici, ovvero il cantautorato genovese, e il songwriting americano. Cosa hanno in comune? Innanzitutto l’uso della chitarra, che è il mio strumento. Poi, entrambi si basano su una scrittura che procede per immagini. Infine, in tutti e due i generi troviamo un focus sulla poeticità della semplicità. Ho quindi voluto fare una scommessa: portare quel mondo in Italia.

ALFA, NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO TOUR: LE DATE

24 Febbraio – MILANO, Mediolanum Forum

05 Aprile – PADOVA, Kioene Arena

06 Aprile – TORINO, Pala Alpitour

16 Aprile – NAPOLI, Palapartenope

19 Aprile – BARI, Palaflorio

21 Aprile – FIRENZE, Nelson Mandela Forum

I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne al seguente link.

Foto di copertina di Filiberto Signorello