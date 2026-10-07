PierC torna con Sul Filo, il nuovo singolo pubblicato il 2 ottobre 2026 dopo mesi di lavoro in studio. A quasi un anno dall’esperienza a X Factor, il cantante racconta ad All Music Italia perché ha scelto di non avere fretta, anche a costo di fermarsi mentre il pubblico aspettava nuova musica.

Nel frattempo sono arrivati due concerti sold out, nuove canzoni e soprattutto un cambiamento importante: quello che prima era un anno di prova dedicato alla musica è diventato il suo lavoro. Una responsabilità che PierC prende molto seriamente.

PierC racconta come è nato Sul Filo dopo X Factor

Tutte le canzoni alle quali PierC sta lavorando sono nate dopo X Factor. Tra queste c’è Sul Filo, un pezzo pop dalle influenze disco anni Settanta che parte da una richiesta piuttosto semplice: scrivere qualcosa di energico, divertente, che facesse stare bene.

Il punto di partenza è stato un riff di basso. Da lì, insieme ai suoi collaboratori, è andato a Torino, dove il primo nucleo del brano ha preso forma in due giorni. Per arrivare alla versione definitiva, però, sono serviti diversi mesi.

“Sono contento che sia un pezzo pop, sì, però è nato in maniera assolutamente organica, senza nessun tipo di finalità. Secondo me, quando uno si prefigge di scrivere il pezzone…”

Una volta trovata la direzione musicale, il lavoro si è concentrato sulla scrittura, sulla metrica delle parole, sugli arrangiamenti e sulle registrazioni vocali. PierC racconta di aver cantato il pezzo più volte, fino a riconoscere nella versione finale quello che voleva comunicare.

Dietro il ritmo ballabile, però, c’è un tema meno spensierato: la precarietà. Il filo del titolo è quello sul quale l’artista sente di essersi sempre mosso, diviso tra doveri, piaceri e aspettative.

“Io in equilibrio mai stato così bene.”

Per PierC non si tratta necessariamente di trovare una stabilità definitiva, ma di accettare una condizione che riconosce come propria. Una precarietà che definisce leggera e che sceglie di affrontare attraverso una canzone capace di far ballare.

PierC dopo X Factor: dalla musica come prova alla musica come lavoro

È passato quasi un anno da X Factor 2025, dove PierC è arrivato fino alla finale. Eppure, a sentirlo raccontare, la sua vita quotidiana non è stata stravolta dal programma.

Vive ancora nella stessa casa, nella stessa città, con gli stessi coinquilini. Frequenta gli amici di sempre e quelli incontrati nel frattempo. Quello che è cambiato riguarda soprattutto il modo di vivere la musica.

“Prima io ho preso questo gap year di prova della musica e mo non è più di prova, ma è il mio lavoro.”

Quello che inizialmente doveva essere un periodo per tentare una strada professionale è diventato qualcosa di concreto. Scrivere, registrare, organizzare concerti e lavorare con altri musicisti fanno ora parte della sua quotidianità.

La differenza, spiega, è anche nella responsabilità con cui affronta tutto questo. Perché trasformare una passione in un mestiere significa confrontarsi con molte altre dinamiche, oltre a quelle strettamente artistiche.

Due concerti sold out e il coraggio di fermarsi

La risposta del pubblico è arrivata con i primi due concerti da solista, a Torino e Milano, entrambi sold out. Un ritorno dal vivo che ha sorpreso ed emozionato PierC, soprattutto dopo i mesi trascorsi lontano dalle nuove pubblicazioni.

Racconta di persone arrivate da Bari, Roma, Napoli e persino dalla Germania per ascoltarlo. Un’accoglienza che gli ha confermato quanto una parte del pubblico fosse disposta ad aspettarlo.

Ed è proprio sul tempo dell’attesa che arriva il passaggio più significativo dell’intervista.

“Ci vuole coraggio anche a dire: no, io mi fermo un secondo perché voglio capire bene dove andare, cosa fare.”

Una scelta che va in direzione opposta rispetto alla pressione a pubblicare continuamente nuova musica per mantenere viva l’attenzione dopo un talent.

“Il concetto di fare musica l’ho scelto, l’ho agognato, combattuto e quindi per me è sacro.”

Per PierC questo significa dedicare il tempo necessario a ogni canzone e non accontentarsi di ciò che viene più facilmente. Non vuole semplicemente pubblicare nuovi pezzi, ma lavorare su quelli in cui crede fino a portarli al massimo delle loro possibilità.

Le nuove canzoni di PierC e i prossimi progetti

Sul Filo è soltanto il primo dei brani scritti negli ultimi mesi. PierC conferma che ci sono già altre canzoni, alcune pronte e altre ancora in fase di finalizzazione.

Intanto, per i concerti ha scelto di costruire uno spettacolo con musicisti dal vivo, capace di alternare momenti divertenti e passaggi più introspettivi. Un lavoro di cui si dice particolarmente soddisfatto.

Terminata questa fase live, il prossimo passo sarà tornare in studio. Non indica ancora una data per le nuove uscite, preferendo concentrarsi sulla qualità del materiale che sta preparando.

“Il focus per me in questo momento deve rimanere fare della bella musica.”

Foto in copertina: Filiberto Signorello