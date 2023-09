Intervista a Ligabue: “L’album Dedicato a noi non vuole fare sconti su quello che stiamo vivendo ma suggerisce speranza”

La copertina digitale di settembre di All Music Italia è dedicato al ritorno di uno dei big della musica italiana, Ligabue, intervistato oggi dalla nostra Monica Landro.

Come ci si comporta quando aumentano le paure, gli egoismi, le tensioni reciproche? Quando si perdono dei punti di riferimento? Non è facile dare delle risposte a queste domande, ma Luciano Ligabue in “Dedicato a noi” ha provato a darle prima di tutto a se stesso e poi a noi.

Anticipato dai singoli “Riderai” e “Una canzone senza tempo”, venerdì 22 settembre esce “DEDICATO A NOI” (Warner Music Italy), il quattordicesimo album di inediti e la venticinquesima uscita discografica della sua carriera ultra-trentennale, che arriva a distanza di tre anni dalla pubblicazione dell’ultimo album di inediti “7” e della raccolta “77+7”.

“DEDICATO A NOI” sarà disponibile in digitale e nei formati fisici CD, CD deluxe, vinile, box numerato (in esclusiva per Warner Music Italy Shop), doppio vinile blu (in esclusiva per Amazon.it), doppio vinile giallo (in esclusiva per la Discoteca Laziale), doppio vinile rosso (in esclusiva per Feltrinelli) e doppio vinile verde (esclusiva Indie).

Le versioni doppio vinile colorato contengono la bonus track “Non cambierei questa vita con nessun’altra”, brano pubblicato a maggio 2022 con cui Luciano Ligabue ha aperto l’evento “30 ANNI IN UN GIORNO” tenutosi il 4 giugno 2022 all’RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo).

11 canzoni che toccano tutti gli argomenti fondanti per vivere ogni giorno: amore, introspezione, socialità… forse basta una sola parola, un solo valore, il più importante: NOI, perché da soli non ce la facciamo.

Questa la tracklist di “DEDICATO A NOI”:

“Così come sei” “La parola ‘amore’” “La metà della mela” “Dedicato a noi” “Musica e parole” “Una canzone senza tempo” “Quel tanto che basta” “Niente piano B” “Chissà se Dio si sente solo” “Stanotte più che mai” “Riderai”

Clicca in basso su continua per leggere l’intervista a Luciano Ligabue a cura della nostra Monica Landro.