LDA: “Se poi domani è una canzone d’amore autobiografica” (video intervista)

Si intitola Se poi domani la canzone che Luca d’Alessio in arte LDA presenterà a febbraio per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo 2023, in onda su Rai Uno dal 7 all’11 febbraio prossimi.

A pochi giorni dall’inizio della kermesse canora condotta da Amadeus, la redazione di All Music Italia è tornata a intervistare il giovane artista (seppure a distanza) scambiando quattro chiacchiere con lui su Zoom per farci raccontare un po’ delle emozioni pre Ariston.

La video intervista a LDA per Sanremo 2023

Il pezzo con cui LDA si presenterà sul prestigioso palco sanremese per la prima volta è stato scritto e composto dall’ex Amici stesso insieme a Alessandro Caiazza e Francesco D’Alessio. Si tratta di una canzone molto romantica, che è stata scritta in un momento di indecisione da parte dell’artista, che a proposito ha rivelato:

Il tema è l’amore in tutte le sue infinite forme, ho cercato di affrontarlo sia in modo scherzoso, sia in modo introspettivo. Il titolo è ‘Quello che fa bene’, perché con il tempo ho capito che amarsi significa anche lottare per ciò che ci fa stare bene e lasciarsi andare a volte è la cosa che migliora la nostra vita. Non vedo l’ora che diventi del mio pubblico!

Il brano farà parte del nuovo progetto discografico dell’artista campano, intitolato Quello che fa bene e in uscita in tutti i negozi e negli online store (oltre che nelle piattaforme di streaming) a partire dal prossimo 14 febbraio. Si tratta di un album dove Luca d’Alessio ha messo davvero dentro tutto sé stesso, la sua anima, la sua vita, e la sua città. Stando alle anticipazioni che ci ha fornito si tratterà di un progetto corposo e diverso dal precedente, per l’appunto, soprattutto per quanto riguarda il numero delle tracce totali.

Insieme al cantante, nel corso della nostra intervista, abbiamo parlato di molto altro ancora: dai consigli che il padre Gigi d’Alessio gli ha dato prima di salire sul palco dell’Ariston, al suo approccio rispetto agli hater che ancora oggi gli danno del raccomandato, passando per Fantasanremo e il suo primo vero imminente tour. Per scoprire cosa ci ha raccontato non perdetevi la nostra video intervista a LDA qui sotto.

https://youtu.be/uCwraMS8kpg

Credits foto copertina: Fabrizio Cestari