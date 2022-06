Video intervista a Ketama126: “Armageddon è lo specchio di questi tempi incerti”

Esce oggi venerdì. 3 giugno, per Epic/Sony Music Armageddon, il nuovo album di Ketama126, disponibile in tutte le piattaforme di streaming, negli online store e nei formati fisici (doppio LP e CD). Con questo progetto il rapper e producer romano torna con un album 3 anni dopo il grande successo del precedente Kety, pubblicato nel 2019.

Composto da ben 16 tracce (più una bonus track), Armageddon è stato definito dall’artista “uno specchio di questi tempi incerti”. L’Apocalisse di cui si parla non è intesa in senso biblico bensì come status quo, soprattutto mentale, in cui “ogni giorno è l’ultimo giorno”. In questa situazione ognuno di noi deve vivere al massimo, consapevole che il nostro tempo su questo pianeta è limitato.

Non si parla però solo di pandemia, o della minaccia della guerra. All’interno dell’album troviamo anche gli spunti che Ketama126 ha fatto propri con il suo recente viaggio in Africa, dove ha anche avuto la possibilità di immergersi nella vita più semplice e allo stesso tempo difficile che vivono le persone vittime di diseguaglianze sociali. Un concetto chiave ripercorso nel disco ed espresso esplicitamente nella title-track. Un percorso umano e spirituale, del quotidiano e dei viaggi che prendono forma tra le parole e le sonorità del disco.

Armageddon, un disco che in base alla nostra percezione è anche una riflessione su passato, presente e futuro, è un album che, grazie alle capacità reattive e introspettive del suo autore, presenta un chiaroscuro di umori. Tra riflessioni sul passato e sguardi sul presente, Ketama126 regala versi concepiti sia dal suo spirito ribelle sia dal suo intimismo. Un progetto lungo, complesso e con richiami alla trap più classica ma anche alle melodie dell’America Latina, come il reggaeton.

I featuring e gli ospiti di Armageddon

Tra gli ospiti del disco, oltre ai compagni di crew Franco126 e Pretty Solero e agli amici Carl Brave e Noyz Narcos, troviamo nomi internazionali come l’austriaco Raf Camora e gli spagnoli Kaydy Cain e Yung Beef. Le produzioni musicali portano la firma per la maggior parte di Ketama126, con contributi importanti di artisti come Nino Brown, Drone126, Il Tre Beats, GFERRARI, Night Skinny, Kamyar, Toxicismad e Baby Pantera.

La suggestiva copertina è opera di Carlo Sancho.

La video intervista a Ketama126

All Music Italia ha avuto il piacere di intervistare Ketama126 a poche ore dall’uscita del progetto. Qui sotto potete recuperare la nostra chiacchierata con l’artista.

TRACKLIST Armageddon

01 Intro (Vivo per vincere)

Prod. Ketama126

02 Coca rosa

Feat. Raf Camora

Prod. Ketama126

03 Armageddon

Prod. Ketama126 & Nino Brown

04 Ragazzi fuori

Prod. Drone126 & Il Tre Beats

05 Benedizione

Prod. Ketama126 & G FERRARI

06 Animale

Feat. Noyz Narcos, Whispers

Prod. Ketama126 & Night Skinny

07 Tanga

Feat. Kaydy Cain

Prod. Kamyar

08 Su e giù

Prod. Drone126 & Il Tre Beats

09 Dimenticare

Feat. Franco126

Prod. Ketama126

10 Ribelle

Prod. Ketama126

11 Big Bang

Prod. Drone126

12 Stop

Prod. Ketama126

13 Sparando alla luna

Feat. Carl Brave, Pretty Solero

Prod. Ketama126

14 Guerra

Prod. Toxicismad

15 Immortale

Prod. Ketama126

16 L’ultimo treno

Feat. Yung Beef

Prod. Baby Pantera

17 Sotto la luna (BONUS TRACK)

Prod. Ketama126