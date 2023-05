In The Loop Videointervista, “la nostra musica è cinema. Siamo rimasti al sud anche se è difficile”

In The Loop ospiti per la prima volta su All Music Italia per presentare il loro nuovo singolo Oceano. Alessandro e Valentina hanno creato questo duo un paio di anni fa e, dopo un periodo passato a creare canzoni per il mondo videoludico, sono tornati con una spinta emotiva molto forte.

“Dopo anni che abbiamo affrontato tante sfide e abbiamo vestito tante canzoni, oggi lo facciamo con i nostri brani insieme a tante persone che ci supportano sotto tutti i punti di vista.

E’ un lavoro fatto nel corso degli anni, l’apice della nostra produttività fino a questo momento, affiancati da ADA Music, Sony e Davide Napoleone che è un amico”.

Oceano sembra una canzone cinematografica, quasi da colonna sonora di un film di Christopher Nolan:

“Il nostro modo di comporre musica non parte dal testo, nasce dalla melodia. Perdiamo ore e giorni alla ricerca del suono giusto. Napoleone ha poi tradotto a parole, in questo caso, la musica che ha ascoltato.

Il nostro obiettivo è creare delle canzoni con un’identità cinematografica e concettualmente vorremmo arrivare alle sensazioni che regala il cinema, quel qualcosa di diverso e particolare che arriva all’improvviso.

Viviamo in un mondo basato molto sul testo in Italia, di base ci sono tante cose già sentite e quindi cerchiamo di essere imprevedibili e particolari”.

Restando sul campo cinema, le colonne sonore si sono aperte molto al pop. In The Loop nelle soundtrack di film in futuro?

“Ci siamo incamminati verso la direzione videoludica che, per noi, è il futuro dell’intrattenimento. E’ un mondo grandissimo e viaggia a pari passo con quello dei film e delle serie tv.

Non escludiamo l’idea di scrivere colonne sonore per film e telefilm ma al momento abbiamo altri piani”.

Sul tema del fare musica restando al sud, molto sentito dagli In The Loop, dicono:

“Amiamo la nostra terra, siamo molto legati e cerchiamo sempre di spingere il nostro territorio. Il Cilento, da dove veniamo, è ricco di talenti ma mancano infrastrutture.

E’ un peccato che gli artisti non possano avere nessuno sbocco restando qui. L’Italia è divisa in due ed è difficile fare musica al sud. E’ bello perché sei a casa e vivi una vita diversa, non per forza migliore, ma diversa.

Abbiamo fatto la scelta di restare qui e fortunatamente i tempi sono cambiati con l’avvento di internet e siamo sempre collegati. E’ normale che se esci a Milano scambi una chiacchiera con Mengoni, se esci qui scambi quattro chiacchiere con una persona normale al bar”

Sul futuro:

“Sicuramente usciranno altri singoli ma dopo l’estate e ci sarà un altro album. Poi speriamo di portare tutto il progetto live ma al momento non abbiamo pianificato nulla di specifico”

In the loop videointervista

A a seguire la videointervista a In The Loop.