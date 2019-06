Sono passate due settimane dalla finale di Amici, nella quale Giordana Angi ha conquistato un più che meritato secondo posto. Un risultato che ha fatto risalire il suo album Casa alla seconda posizione della classifica Fimi degli album più venduti in Italia (Qui il nostro articolo).

Sono giornate molto intense per Giordana, che in questi giorni sta girando l’Italia per presentare il suo album in una lunga serie di date instore e contestualmente ha fatto parlare di sé, in quanto autrice del brano che la scorsa settimana ha segnato il ritorno di Tiziano Ferro (Qui testo, audio e presentazione del brano).

Giordana Angi sarà ospite alla finale di Fatti Sentire Festival, che si svolgerà l’8 giugno a Cinisello Balsamo (Qui il nostro articolo).

VIDEOINTERVISTA A GIORDANA ANGI

Abbiamo incontrato Giordana Angi a Milano in una delle pause della lunga serie di date instore.

GIORDANA ANGI – INSTORE TOUR

8 Giugno Maida (CZ) Cc Due Mari Ore 17:00

9 Giugno Rizziconi (RC) Cc Porto Degli Ulivi Ore 17:30

11 Giugno Misterbianco (CT) Cc Centro Sicilia Ore 17:00

12 Giugno Modica (RG) Cc La Fortezza Ore 17:30

13 Giugno Castrofilippo (AG) Cc Le Vigne Ore 17:30

14 Giugno Palermo Feltrinelli Via Cavour Ore 17:00

15 Giugno Latina Feltrinelli Via Diaz Ore 15:00

16 Giugno Settimo Torinese (TO) Settimo Cielo Retail Park Ore 17:30

17 Giugno Genova Feltrinelli Via Ceccardi Ore 17:00

18 Giugno Campi Bisenzio (FI) Cc I Gigli Ore 17:30

19 Giugno Livorno Cc Fonti Del Corallo Ore 18:00

20 Giugno Massa Mondadori P.Zza Bertagnini Ore17:00

21 Giugno Parma Cc Euro Torri Ore 18:00

23 Giugno Taranto Cc Porte Dello Jonio Ore 18:00

24 Giugno Molfetta (BA) Cc Gran Shopping Molfetta Ore 18:00

25 Giugno Monte Sant’Angelo (FG) Cc Gargano Ore 18:00

26 Giugno Benevento Cc Buonvento Ore 18:00

28 Giugno Varese Varese Dischi Via Manzoni 3 Ore 15:00

28 Giugno Monza Feltrinelli Via Italia Ore 18:00

30 Giugno Biella Cc Gli Orsi Ore 18:00

2 Luglio Mestre Feltrinelli Cc Le Barche Ore 17:00

3 Luglio Villesse (GO) Cc Tiare Shopping Ore 18:00

7 Luglio Terni Cc Cospea Ore 18:00

8 Luglio San Benedetto Del Tronto (AP) Cc Portogrande Ore 18:00

9 Luglio San Giovanni Teatino (CH) Cc Centro D’abruzzo Ore 18:00

10 Luglio Eboli (SA) Cc Le Bolle Ore 19:00

11 Luglio Napoli Mondadori Piazza Vanvitelli Ore 18:00

12 Luglio Bari Feltrinelli Via Melo Ore 15:00

Lecce Feltrinelli Via Dei Templari Ore 18:00

13 Luglio Cassino (FR) Cc Gli Archi Ore 18:00

15 Luglio Cagliari Feltrinelli Via Roma Ore 18:00

20 Luglio Sapri (SA) Cc Le Ginestre Ore 18:00

28 Luglio Policoro (MT) Cc Heraclea Ore 18:00

IL TOUR

“SENZA PAROLE

ecco le prime 2 date del tour,

non ho niente da dire che sia abbastanza efficace per spiegarvi quel che sento!

Non vedo l’ora di cantare insieme a voi! È tutto un sogno assurdo!”

Queste le parole di Giordana Angi, che ha postato sui Social per annunciare le due date live che la vedranno protagonista a ottobre.

6 ottobre – Alcatraz – Milano

11 ottobre – Atlantico – Roma

