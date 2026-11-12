Gianmaria, l’intervista: “Dopo il talent mi sono sentito un po’ compresso”
Il cantautore vicentino racconta i due anni fra Parigi, Milano e Vicenza e il singolo prodotto da Taketo Gohara.
di All Music Italia ·
Gianmaria racconta in un’intervista ad All Music Italia i due anni passati lontano dalle uscite, la nascita di Senza la tua mano in tasca e il ragazzo che era prima e dopo il talent. Il cantautore vicentino ha risposto in video a tre nostre domande, registrate il 10 novembre.
Il singolo Senza la tua mano in tasca, prodotto da Taketo Gohara, è uscito venerdì 6 novembre per Epic Records/Sony Music ed è il primo di Gianmaria dopo Formiche, pubblicato l’11 ottobre 2024. Con il nuovo brano il cantautore, arrivato secondo a X Factor 2021, è il protagonista della Cover del mese di novembre di AMI.
L’intervista a Gianmaria: Parigi, il nuovo singolo e il dopo X Factor
Dove sei stato negli ultimi due anni?
Negli ultimi due anni ho viaggiato in posti più e meno distanti, tipo Turchia, Vietnam, Cina e tanti altri posti, ma principalmente sono stato a Parigi, Milano e Vicenza, che è la mia città natale.
Ho viaggiato perché ho avuto il privilegio di considerare quel tempo come tempo libero e in cui potevo coltivare le mie passioni. Viaggiare mi aiuta perché mi fa capire cosa resta di me togliendo le comodità, la quotidianità e le abitudini di tutti i giorni e dei luoghi di tutti i giorni.
E poi ho scritto, ho coltivato la mia passione per la scrittura, ho coltivato la mia passione per il cinema, andando tanto al cinema, guardando un sacco di film, ho letto e ho cucinato, ecco.
Come nasce e cosa racconta Senza la tua mano in tasca?
Senza la tua mano in tasca nasce da un’esigenza molto forte di dare il mio punto di vista, di raccontare la mia, da una posizione molto scomoda in un rapporto. Cioè quella dinamica per cui non ci si riesce più a dare quello che si vorrebbe dare veramente all’altra persona, ma si è un po’ incastrati nel dare qualcosa di negativo.
Ecco, ci sono passato, era molto doloroso, avevo bisogno di scrivere una canzone a riguardo per prendere consapevolezza e… cioè, non sapevo tutto questo, però poi è successo che ho preso consapevolezza e ho tirato le somme un po’ di questo rapporto e l’ho superato.
Un aggettivo per il Gianmaria prima del talent, per quello dopo X Factor e per il Gianmaria di oggi?
Allora, prima del talent ero provinciale, che per me non ha nessuna valenza negativa, anzi spero di esserlo ancora. Perché ero un ragazzo di provincia molto semplice e irrequieto, cosa che sono tuttora.
Però è come se associassi il provinciale rispetto anche al mondo dello spettacolo, della televisione. Era veramente il posto più distante dove potessi mai immaginare di finire. E non ho una famiglia d’arte dietro, quindi era un po’ fantascientifico essere lì.
Poi dopo il talent mi sono sentito un po’ compresso. Compresso dal senso del dovere, compresso dal senso di colpa, pensavo di controllare molte più cose di quelle che erano effettivamente. E questo mi ha un po’ confuso. Poi ci sono state anche tante cose positive, dei successi, eccetera.
Invece l’aggettivo per oggi è concentrato, perché amo vedere le persone concentrate e spero di esserlo rispetto a quello che faccio, ricerco e voglio mostrare.
Foto di Danilo Falà
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