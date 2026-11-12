Dove sei stato negli ultimi due anni?

Negli ultimi due anni ho viaggiato in posti più e meno distanti, tipo Turchia, Vietnam, Cina e tanti altri posti, ma principalmente sono stato a Parigi, Milano e Vicenza, che è la mia città natale.

Ho viaggiato perché ho avuto il privilegio di considerare quel tempo come tempo libero e in cui potevo coltivare le mie passioni. Viaggiare mi aiuta perché mi fa capire cosa resta di me togliendo le comodità, la quotidianità e le abitudini di tutti i giorni e dei luoghi di tutti i giorni.

E poi ho scritto, ho coltivato la mia passione per la scrittura, ho coltivato la mia passione per il cinema, andando tanto al cinema, guardando un sacco di film, ho letto e ho cucinato, ecco.