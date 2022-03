Flaza videointervista: “Con le mie canzoni, provo a donare agli altri la parte più forte di me e questo mi fa super bene”

Flaza pubblica 13, il suo primo album, l’11 marzo 2022 in formato fisico e su tutte le piattaforme digitali.

Sono 13 brani di cui 9 inediti che raccontano l’ingresso di una ventenne nel mondo degli adulti con grande sincerità, come se fosse un diario personale. Flavia Zardetto, classe 2000, in arte Flaza, ha presentato 13, il suo primo progetto discografico uscito per Honiro Label l’11 marzo su tutte le piattaforme digitali e in formato CD in edizione limitata.

Dopo l’esperienza ad Amici 21, in cui Flaza ha lanciato i primi singoli Nuvole e Malefica, oggi torna con un album che ripercorre diversi momenti e stati emotivi talvolta opposti. Le produzioni sono state affidate al cantautore Matteo Alieno, capace però di abbracciare diverse sonorità e stili seguendo con fluidità i vari stati d’animo di Flaza: dall’urban pop, alla trap alla dance.

La cover del disco, curata da Lorenzo Ambrogio, è stata disegnata da una bambina, proprio a riprodurre l’immediatezza, la spensieratezza e la libertà espressiva che solo l’infanzia può regalarti.

Nelle sue canzoni, Flaza affronta i suoi demoni ed esorcizza le proprie ansie, le sue insicurezze, le notti insonni affrontate con sigarette che si accendono una dietro l’altra. Racconta la sua lotta interiore per superare queste difficoltà e realizzare il proprio sogno: farcela con la musica, vivere nelle grandi città lasciandosi alle spalle la sua Fregene, una cittadina sul mare vicino Roma che prende vita solo d’estate.

13 tracklist:

Paranoie Graffi Blu Nuvole Crisalide Gioco Piccola Peste Malefica Bugia Euterpe Luna Passerà Tango Americano

Per Flaza il numero “13” diventa il simbolo perfetto per raccontare questo percorso. Un numero aperto a più interpretazioni: può portare fortuna come essere un numero sciagurato. Un numero, spigoloso, imperfetto, ma carico di un’energia che deve essere incanalata nel verso giusto: proprio come lo può essere un disco d’esordio.

flaza videointervista