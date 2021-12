Intervista a ERRE: "Riuscire a comprare la mia casa a Milano con le canzoni è il mio sogno..."

In Copertina

Sanremo 2022: ecco i tre artisti di Sanremo Giovani che diventano Big staccando un biglietto per il Festival

A sceglierli sono stati con voto al 50% esatto, Amadeus e la Commissione artistica di Sanremo giovani 2021.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 17 dicembre

Radio date 17 dicembre. Questa settimana arrivano in radio i singoli in gara a Sanremo Giovani, oltre a quelli di diversi big della musica italiana: Francesco.

Festival di Sanremo 2022: i titoli e gli autori della canzoni in gara a Febbraio

La kermesse quest'anno si svolgerà dall'1 al 5 febbraio 2022.

Vevo svela i video più visti del 2021: apre e chiude la classifica Sangiovanni. Primo negli artisti più visualizzati è...

Nella Top 10 anche tre brani del Festival di Sanremo 2021.

Demolizione dello Stadio San Siro: Springsteen, Vasco e Laura Pausini dicono "NO!"

Il primo concerto fu quello di Bob Marley nel 1980. Record di live per Vasco mentre la donna dei record è proprio la Pausini.

Sanremo Giovani 2021: Littamè rimane in gara, sale a tre il numero di artisti che andranno al Festival e aumentano i rumors

In conferenza stampa è stato confermato il cambio di regolamento ed è stato chiarita la posizione della Rai sul Caso Littamè.

Vivo Concerti annuncia le date del "Fallirò tour" di gIANMARIA (BIGLIETTI)

I biglietti sono in vendita dalle 14 di oggi, 14 dicembre 2021.

Top e flop novembre 2021: Uragano Marracash, rivelazione Aka 7even... in caduta libera i Modà

Ormai il 2021 è quasi giunto al termine ma le uscite non si fermano. E non tutte trovano il riscontro sperato.

AMI SCOOP: ecco titolo e data di uscita del nuovo album di Einar

Per il giovane artista lanciato da Amici sarà il terzo disco di inediti, un progetto ricco di nuove sonorità.

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2022 (Articolo in continuo aggiornamento)

Grandi ritorni quest'anno da Laura Pausini a Jovanotti, da Elisa a Cesare Cremonini.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Intervista a ERRE: "Riuscire a comprare la mia casa a Milano con le canzoni è il mio sogno..."

Nel videoclip ufficiale del brano co-protagonista l'influencer Roberta Zacchero.

Intervista a Cordio: "Mezza mela è solo uno sfogo, una reazione d'orgoglio, un gioco per sdrammatizzare un dolore"

"Per Battiato provo un amore tale da non riuscire proprio a trovare le parole", "Mi piacerebbe lavorare con Daniele Silvestri".

Intervista a Maninni: dal nuovo singolo, "Bari NY" al peso dello streaming nella musica di oggi

Il nuovo singolo arriva dopo il successo, in streaming e radio, di "Vaniglia".

Sanremo giovani 2021: cinque domande a Senza_cri in gara con "A me"

Cristiana, questo il vero nome dell'artista, lo scorso ottobre è stata invitata a cantare sul palco del Premio Tenco.

Sanremo Giovani 2021: Cinque domande a Yuman in gara con "Mille notti"

Primo brano in italiano per l'artista che ha partecipato a importanti festival internazionali.

Archiviato Sanremo Giovani 2021... con tante domande: da cos'è un brano inedito a perché i rumors sono così realistici

Si è concluso Sanremo Giovani 2021. 12 artisti in gara tre promossi a big... un brano non inedito che diventa inedito, regolamenti scritti con l'inchiostro simpatico che svaniscono nel nulla e rumors che fanno rumore. Mi spiace, sono un estimatore di Amadeus, ma a sto giro giuro che sulla questione giovani non ci ho capito nulla...

Torna Ariete con "Club", nuovo singolo prodotto da Sick Luke

Torna la cantautrice con un brano inedito che parla della necessità di staccarsi da un rapporto ormai logoro.

NapoliRetroFestival - La musica degli anni'80 per iniziare l'anno in musica: Virginio, Ivan Granatino, Neno, Manitoba e tanti ospiti

Musica live, talk show e una serata all'insegna della musica degli anni '80.

Fiordaliso e Serena De Bari lanciano un brano d'amore vero... "Indimenticabile"

Il brano, anni fa, era stato provinato proprio da Fiordaliso.

MARCO MENGONI: torna il podcast dell'artista, con Lilli Gruber ospite della prima puntata

"Ascoltando tanta musica, ho iniziato a pensare alla potenza del riff, quando funziona e quando è fatto bene. Così mi sono chiesto: che cosa è un riff nella vita di una persona?" Al via la seconda stagione del podcast "Il riff di Marco Mengoni".

Jovanotti, Intesa SanPaolo e WWF Italia: due speciali live e una raccolta fondi per salvaguardare la natura

I due eventi speciali si svolgeranno a Roma e Milano a Novembre 2022.

Musicultura 2022: è record di iscrizioni... sono quasi 1.100 gli artisti iscritti. E il 33% sono cantautrici...

La 33esima edizione della Manifestazione si concluderà decretando 8 vincitori a giugno 2022.

Tommaso Paradiso... fuori "La Stagione del Cancro e del Leone" in attesa di tour e album (TESTO e AUDIO)

Il brano anticipa il disco in uscita a marzo, il tour e due eventi speciali dedicati a chi ha pre acquistato il disco.

"Fuoriprogramma" è il nuovo singolo di Franco126 in attesa dei live del 2022

A marzo il cantautore debutterà nei palazzetti con due date live.

MAX CASACCI: la sua firma sulla soundtrack del biopic su Anita Ekberg con Monica Bellucci

Nella title track "Anita", i suoni vocali della Bellucci instaurano una conversazione verbale e visiva, un dialogo impossibile tra due donne e dive di epoche diverse.

Psicologi: dal nuovo singolo al Live Tour 2022. Date e biglietti.

Psicologi Live Tour 2022. Gli Psicologi tornano live con undici concerti la prossima estate. Sarà l'occasione per Lil Kaneki e Drast di portare in giro per l'Italia i.

Ditonellapiaga, in attesa del debutto a Sanremo 2022, annuncia il suo album "Camouflage"

In molti al momento dell'annuncio del cast di Sanremo 2022 si sono chiesti chi fosse... andiamo a conoscere meglio la cantautrice romana.

