Video intervista a Crytical: “L’Alba rappresenta la mia ripartenza”

È fuori dal 20 ottobre in tutte le piattaforme di streaming e negli online store L’Alba, il nuovo singolo di Crytical, uno dei concorrenti che hanno partecipato all’edizione 2021/2022 di Amici lo scorso anno.

Con questa canzone, il giovane rapper abruzzese apre una nuova fase della sua (per ora) breve carriera, cercando di avvicinarsi anche al pop, pur rimanendo fedele allo stile musicale con cui tutto è iniziato e che l’ha fatto conoscere al grande pubblico (dopo il successo che aveva ottenuto in alcuni fra i più importanti contest rap underground, come il Tecniche Perfette).

L’alba è un brano che, come suggerisce il titolo, indica una ripartenza. Questo è infatti il momento che precede l’inizio di una nuova giornata, con tutte le sfide che essa comporterà per la nostra vita. Le rime si susseguono nel pezzo con grande sincerità, con un flusso di pensieri in pieno stile conscious e un ritornello viscerale, facendo emergere le emozioni e le paure di tanti cantanti che possono uscire fuori da un talent proprio come lui.

Dopo l’esperienza nel talent show per eccellenza della televisione artista, l’artista si trova ora di fronte a dover affrontare il mercato discografico e i palchi tutto da solo, senza il supporto di un maestro di canto che lo aiuti nel percorso o senza la guida carismatica di un mostro sacro della televisione italiana come Maria De Filippi.

Crytical parla di L’Alba e del suo percorso artistico: la video intervista

Per parlare di questo nuovo pezzo e di questa nuova fase della sua vita artistica (appena iniziata) All Music Italia ha avuto la fortuna di scambiare quattro chiacchiere con il diretto interessato. Con gentilezza e umiltà, Cryitcal si è raccontato a cuore aperto, anticipandoci anche l’arrivo di nuovi progetti musicali sui quali però, per non fare spoiler, non si è voluto sbilanciare più di tanto. Parlando del singolo, Crytical ha dichiarato:

Ho scritto una canzone che possa rappresentare la base per un nuovo viaggio artistico che spero duri il più a lungo possibile. Ho voluto parlare a me stesso del passato e fargli capire cosa sta vivendo. Catapultarmi da un momento all’altro in un mondo così grande comporta tante cose, e io le sto sentendo tutte. Ultimamente dormo poco, sono sveglio fino all’alba e proprio con i primi raggi del sole riesco ad essere sincero con me stesso e trascriverlo su un foglio. L’alba rappresenta l’inizio di una nuova giornata, e in questo caso, di una nuova vita.

Qui sotto potete recuperare la nostra video intervista esclusiva all’artista.