Coma Cose, la video intervista per Un meraviglioso modo di salvarsi: “Un manifesto di libertà creativa”

A partire da oggi, 4 novembre, è disponibile nei negozi e in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Un meraviglioso modo di salvarsi, il nuovo disco dei Coma Cose. Un album che nella sua varietà sonora racchiude il senso stesso e il DNA del progetto Coma Cose, ma con qualcosa in più rispetto al passato.

All Music Italia ha intervistato Fausto e Francesca/California, in occasione dell’uscita dell’album, carico di significati e di un sound pensato fin dalla sua genesi specificamente per il mondo live.

All’interno di Un meraviglioso modo di salvarsi c’è un po’ new wave, un po’ di rap anni ’90, un pizzico di Pink Floyd, ma c’è anche un certo gusto psichedelico negli arrangiamenti, oltre a “tanta musica suonata”. Si tratta di un disco, per stessa ammissione di Fausto, più ricco di musica rispetto ai precedenti: proprio per questo, sarà un progetto che troverà il suo completamento proprio nella dimensione live. Fin da quando hanno iniziato a lavorarci, i due artisti si sono immaginati lo spettacolo che metteranno in scena, ampliando la parte musicale dell’album. Tutti i musicisti che suoneranno con i Coma_Cose al tour sono infatti stati coinvolti nella registrazione del disco e sono presenti nel primo brano introduttivo, Oltre gli alberi, che è un po’ anche il manifesto di alcuni temi trattati nell’album.

Coma Cose: il loro nuovo disco è un progetto carico di messaggi generazionali

Un meraviglioso modo di salvarsi è un disco intenso e intimo in cui il duo ci ha regalato una sua personale riflessione su come vivere i rapporti, soprattutto quelli di coppia, in una società egocentrica che dà difficilmente modo di relazionarsi con le differenze dell’altro.

Al centro, come racconta Fausto, c’è anche il mondo dei social, narrato con arguzia e ironia nello skit Rumore sociale. Ma l’album parla anche dell’impossibilità di stare al passo coi propri sentimenti (Calma Workout), del tema della necessità di fuga dalla città (Maldinoia) e di molto altro ancora.

Per scoprire tutte le sfaccettature di questo progetto musicale, qui sotto potete recuperare la video intervista integrale di All Music Italia ai ComaCose.