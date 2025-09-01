Dai pattini al microfono: la corsa folle di BELS verso la musica con “10 Malessere” – INTERVISTA

BELS è il nome dietro cui si nasconde Martina Belelli, 21 anni, originaria dei Castelli Romani. La sua storia non è quella classica da “microfono in cameretta”: prima di buttarsi nella musica, la sua vita è stata tutta dedicata al pattinaggio artistico a rotelle. Fino a quando il destino ha deciso di mischiare le carte.
Dai pattini alla musica
Il 2023 è l’anno della svolta: a Riccione conquista il Premio Speciale di Radio Deejay e da lì parte tutto. Martina lascia le piste, si trasferisce a Milano e dà vita a un nuovo capitolo musicale con il nome d’arte BELS.
Il suo suono è un mix pop e rap che lei stessa definisce “sbarazzino”: fresco, irriverente, senza filtri. Sul palco si trasforma in un’esplosione, capace di convertire emozioni quotidiane in energia pura, con una voce che resta addosso e che difficilmente si dimentica.
BELS e il successo di TikTok
Oggi BELS è una delle promesse più interessanti della nuova scena italiana: storia unica, stile personale e forza creativa che colpisce al primo ascolto.
Il primo brano pubblicato insieme all’amica e creator si intitola 10 Malessere ed è già viralissimo su TikTok. Il titolo è un manifesto generazionale: racconta di quel “tipo” che ci piace ma che, puntualmente, si rivela un autentico malessere.
Progetti futuri
Quali saranno i prossimi passi di BELS? Lo ha chiesto direttamente Angelo Cattivelli in esclusiva per All Music Italia.
VIDEO INTERVISTA A BELS
