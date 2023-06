Ana Mena parla di Acquamarina: “Non sono solo una cantante da canzoni estive!” (video intervista)

Uscirà mercoledì 14 giugno su tutte le piattaforme di streaming e negli online store il nuovo attesissimo singolo di Ana Mena, intitolato Acquamarina. Il pezzo (pubblicato per Epic/Sony Music Italia) è un brano in collaborazione con Guè e, come i precedenti della cantante spagnola, punta ad essere uno dei più ascoltati dell’imminente stagione estiva.

Il pezzo, in realtà, è qualcosa di leggermente diverso da quello che in molti si potrebbero aspettare dall’artista. Rispetto al beat martellante di un pezzo come Mezzanotte, uscito la scorsa estate, per questa Acquamarina Ana Mena ha infatti deciso di attingere alle sonorità anni ’70 e ’80 di un certo repertorio italiano al quale lei è sempre stata molto affezionata. Il risultato finale, nonostante la presenza di un “duro” come Guè, è un brano dal sapore nostalgico e dolce, perfetto da ascoltare guardando un tramonto in riva al mare.

Per l’occasione, inoltre, Ana Mena ha deciso di trasformarsi in sirena: l’artista interpreta nel video ufficiale del pezzo l’essere fantastico, prendendo ispirazione dall’iconico film Splash – Una sirena a Manhattan, con protagonisti Tom Hanks e Daryl Hannah, uscito nel 1984.

L’intervista ad Ana Mena per l’uscita di Acquamarina

La redazione di All Music Italia è tornata a incontrare la cantante a poche ore dall’uscita del pezzo. Ana Mena ci ha così raccontato com’è nato e di cosa parla questo pezzo, ma anche del rapporto con Gué e con tutti i big della musica italiana con cui ha avuto occasione di collaborare negli ultimi anni, da Rocco Hunt a Fred de Palma passando per Federico Rossi.

Ana Mena, inoltre, ha tenuto a sottolineare un punto in particolare. Per quanto il suo successo recente in Italia nasca soprattutto alla luce delle hit estive, questo non significa che lei si senta “solo” un’artista da tormentoni. Tutto il contrario. La cantante è infatti consapevole della sua versatilità, pur non rinnegando (ovviamente) un genere che le ha assicurato la definitiva consacrazione anche nel nostro Paese.

Per scoprire cosa ci ha raccontato a proposito di Acquamarina e dei suoi prossimi progetti vi invitiamo a recuperare la sua video intervista qui sotto.