Guè ci è cascato di nuovo: il rapper pubblica per sbaglio un suo video hot

A quanto pare il lupo perde il pelo ma non il vizio… ebbene sì, Guè lo ha fatto ancora. Il rapper ha postato “per sbaglio” un video in cui è impegnato in un atto sessuale con una ragazza.

Era agosto del 2017 quando l’allora Guè Pequeno, pubblicava nella sue Instagram Stories, sempre “per sbaglio”, un video in cui era intento a masturbarsi e che, nonostante fosse stato rimosso da Guè pochi minuti dopo, fece il giro del web, venne salvato da migliaia di utenti e diede via ad un vero e proprio caso.

L’artista prese quanto accaduto con ironia e, in una canzone successiva, Adios di Emis Killa in cui compariva come featuring, rappo: “Uscire il ca**o nelle storie non è stato un dramma, letteralmente pesce in faccia a tutta Italia“.

Stamane, il 26 marzo alle 6 del mattino, la storia si è ripetuta.

Sempre nel profilo Instagram di Guè è infatti apparsa una storia in cui il rapper è sdraiato nudo a pancia in su con una ragazza che siede su di lui di spalle, insomma i due sono impegnati nell’atto sessuale.

A sei anni di distanza e con un disco da poco uscito, Madreperla (fuori da due mesi e mezzo, album certificato con il disco di platino e attualmente alla posizione #11 della classifica FIMI) quindi a Guè è successo ancora di sbagliare a postare tirando fuori un un video privato.

Sul web i fan del rap sono abbastanza convinti che l’artista lo abbia fatto di proposito e in molti si chiedono se la persona che appare nel video sia la moglie, Yusmary Ruano, da cui ha avuto una figlia lo scorso anno.