Amedeo Preziosi: “Ultimo Round è un invito a non arrendersi mai” (Video intervista)

All Music Italia incontra Amedeo Preziosi, giovane artista nato e cresciuto sul web, perlomeno inizialmente, in veste di youtuber e creator. Lo scorso 7 settembre è uscito in tutte le piattaforme di streaming come Spotify e negli online store il suo nuovo singolo, Ultimo Round (per Doom Entertainment in licenza Sony Music Italia).

La canzone rappresenta una vera e propria rivoluzione musicale per Amedeo Preziosi, che dopo i frizzanti singoli come Scusate per il disagio, Range Rover e Liberty City ha deciso di cambiare genere. E forse una volta e per tutte.

Amedeo ha infatti da sempre avuto dentro di sé una forte anima punk-rock: proprio questo genere è quello che ha abbracciato in questo suo nuovo pezzo, che anticipa altri singoli che dovrebbero uscire “a breve”.

Nel corso della nostra intervista, l’artista ha raccontato com’è nata questa sua nuova canzone, come si inserisce nel suo nuovo percorso artistico e come si è avvicinato al canto alla musica.

Il significato di Ultimo Round di Amedeo Preziosi

Parlando del significato del pezzo, Amedeo ha raccontato:

“Non racconta di nessuna storia vissuta, però anche di non arrenders mai in situazioni sentimentali, è un ragazzo che lotta per conquistare la sua donna. Questa ragazza lo rifiuta, lo riffiuta, però lui è mega innamorato e quindi continua a incassare pugni in faccia fino all’ultimo round. E alla fine…ce la fa? Mah, magari ci potrebbe essere un sequel dove ci sarà la dichiarazione della ragazza. Ultimo Round è proprio una dichiarazione d’amore di chi non si arrende nonostante le delusioni e le disillusioni, di chi continua a crederci anche se alle spalle ha tante storie finite male, di chi non molla. Proprio come un pugile sul ring che incassa colpi ma continua a rialzarsi e a combattere con tutte le proprie forze.

Qui sotto potete recuperare la nostra video intervista ad Amedeo Preziosi.